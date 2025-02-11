Мирный план Трампа - большой пузырь, внутри которого пустота: стоит ли Украине очаровываться

У президента США Дональда Трампа возникли проблемы с реализацией его блестящего ультиматума. Российский правитель Владимир Путин не проявил желания мгновенно начать переговоры, а рычагов влияния у Вашингтона на поверку не оказалось. Об этом заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар, передает портал "Комментарии".

Трамп может "забыть" о войне в Украине, если не сможет показать себя успешным посредником. Фото: из открытых источников

Пекар напомнил, что согласие Украины на мирные переговоры обозначено неоднократно. Согласия России нет. Представители американской администрации несколько раз приглашали Путина на переговоры и получали отказ, потому что с точки зрения главы Кремля – у него все хорошо и для продолжения войны пока все есть.

У Трампа вроде бы есть немало вариантов, чтобы принудить Путина к переговорам. Но на поверку все они — проблемные, отмечает эксперт.

1. Можно опустить цену на нефть, но это требует времени и успешных переговоров с собственными нефтяниками, не спешащими бурить для уменьшения собственных доходов, и ближневосточными лидерами, которым не понравились последние трамповские инициативы на Ближнем Востоке.

2. Можно включить адские санкции, но это требует времени, а также усиления институций, которые будут их воплощать и перекрывать пути обхода, а такие институции в США сейчас под ударом.

3. Можно дать Украине немало оружия, но это требует времени на производство и поставку, и еще больше времени пройдет между поступлением оружия и его реальным влиянием на политические решения в Кремле.

4. Можно включить силу международных организаций, но это требует времени, а Трамп их разрушает, вместо того чтобы усиливать.

5. Можно попросить помощи у Китая, но Китай имеет в США немалый список требований и такие переговоры требуют времени и неприятных уступок.

"Быстрых рычагов нет, и потому 24 часа превратились в 72, потом – в 100 дней, потом – в полгода. Обещают в марте представить мирный план, но не представят. Покажут большой пузырь, внутри которого пустота", — прогнозирует Пекар.

Он считает "очень реальным" сценарий, в котором Трамп вообще отворачивается от российско-украинской войны, перебрасывая всю ответственность на европейцев.

"Ему будет неприятно это сделать, потому что он надеялся выглядеть суперпереговорщиком и миротворцем исторического масштаба. Но лучше выйти из проигрышной игры, чем проиграть. "Зелен виноград", – говорила лиса у Эзопа. Не очень-то и хотелось", — полагает эксперт.

Он призывает украинцев быть реалистами и не надеяться на быстрые простые решения, которые "подарит" Трамп.

"Не будем очаровываться, и не нужно будет разочаровываться", — подытожил он.

Как писали "Комментарии", украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. Здесь он пытается доказать, что не хуже Барака Обамы, у которого "Нобелевка" есть. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права. Они для него — на втором плане. Кроме того, чтобы оправдать стремление к быстрому прекращению огня, американский президент педалирует тему жертв, которые есть с обеих сторон и их сотни тысяч. Трамп настаивает, что люди должны перестать умирать — и как можно скорее.

"Комментарии" приводили также мнение украинского журналиста Леонида Швеца. Он полагает, что важная для Трампа мотивация - доказать, что он круче Джо Байдена, который не смог ни предотвратить, ни остановить войну в Украине. Судьба самой Украины, по мнению Швеца, Трампа интересует во вторую очередь, главное для него — потешить честолюбие.