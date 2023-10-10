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Министр обороны Израиля заявил о "снятии всех ограничений"

Израиль переходит к полноценному наступлению на сектор Газа

сегодня, 20:58
Автор:
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Константин Куликов
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Израиль переходит в полное наступление, сектор Газа никогда не будет прежним. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Министр обороны Израиля заявил о "снятии всех ограничений"

Министр обороны Израиля Йоав Галант

Обращаясь к военнослужащим ЦАХАЛ, он сказал:


"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полномасштабному наступлению", — цитируют его СМИ. — "ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернётся к тому, что было раньше. Кто бы ни пришёл обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, — мы уничтожим его всей нашей мощью и без компромиссов".

Напомним, что боевики ХАМАС в ходе своих недавних рейдов на территорию Израиля расстреливали безоружных гражданских израильтян на трассах, не жалея ни женщин, ни детей. Они убили или захватили в заложники две сотни участников музыкального фестиваля, а также расстреляли и обезглавили 200 израильтян в кибуце Кфар-Аза. Среди убитых в этом поселении сорок детей. Кроме этого, ХАМАС обстреливал территорию Израиля, выпустив тысячи ракет.

В ответ Израиль стал наносить авиаудары по сектору Газа, объявил о его полной блокаде, отключив его от электричества, воды и подвоза продуктов. Гражданским жителям Газы армией Израиля предложено эвакуироваться в Египет. Последний разрешил пересекать свою границу только тысячи палестинце в сутки. Всего в секторе Газа проживает 2,5 миллиона человек.

Тем временем, Россия перешла в наступление. О наступлении противника сообщил начштаба "Азов".

А философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС



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