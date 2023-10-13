Палестина назвала количество погибших в секторе Газа

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате авиаударов Израиля погибли 1799 палестинцев, 6388 получили ранения. Об этом сообщают "Комментарии".

Сектор Газа сейчас

По данным ООН, сейчас в секторе Газа 50 тыс. беременных женщин не имеют доступа к чистой воде. И 5,5 тыс. из этих женщин должны родить в ближайший месяц, передает BBC.

Напомним, что в ходе жестокого нападения на Израиль, совершенного ХАМАС, были убиты около 1300 человек, преимущественно гражданские. Боевики ХАМАС убивали женщин, детей, стариков, безоружных мужчин. При этом видео их убийства они публиковали в Интернет. Так, они расстреляли участников музыкального фестиваля, который проходил у границ Газы, истребили жителей кибуца Кфар-Аза, убивали гражданских израильтян, ехавших в своих авто. Вчера канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фотографии убитых и сожженных тел детей, убитых ХАМАС в Кфар-Аза. В ходе своего нападения на Израиль ХАМАС выпустил по Израилю тысячи ракет.

В ответ Израиль объявил блокаду сектора Газа, которая включает в себя отключение света, воды, поставок продуктов и начал наносить авиаудары по объектам ХАМАС в секторе. Гражданское население ЦАХАЛ призвал покинуть сектор Газа, уйдя на юг. Но Египет не дает такой возможности жителям Газы. Израиль объявил о своем намерении также провести наземную операцию в секторе Газа. Ожидается, что она может привести к массовой гибели гражданского населения и большим потерям среди бойцов ЦАХАЛ.

Тем временем, Путин цинично предостерег Израиль от военной операции в секторе Газа. Российский диктатор заявил, что это спровоцирует "серьезные последствия" для обеих сторон.

Во Франции террорист напал с ножом на учителя. Ранее ХАМАС призвал всех мусульман к мобилизации в пятницу, 13 октября.

Турцию попросили определиться, с кем она.





