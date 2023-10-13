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Турцию попросили определиться, с кем она

Евросоюз попросил определиться Турцию, с кем она

сегодня, 17:06
Автор:
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Константин Куликов
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Вице-президент Еврокомиссии Схинас заявил, что Турция "должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть". Об єтом сообщают "Комментарии".

Турцию попросили определиться, с кем она

Турция не входит в ЕС, но является членом НАТО

"С нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и "Хезболлах". Ответ должен быть ясен", — подчеркнул высокопоставленный еврочиновник в ходе конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы, организованной Дельфийским экономическим форумом в Брюсселе.


Напомним, что в ходе конфликта между ХАМАС и Израилем президент Турции Эрдоган предложил себя в качестве посредника в переговоров, созванивался с Путиным по этому же вопросу, а также заявил о необходимости создания Палестинского государства. При этом он не осудил ХАМАС за его нападение. Наоборот, он осудил удары Израиля по сектору Газа, которые еврейское государство стало наносить после убийства ХАМАС свыше 1000 израильтян. Эрдоган назвал атаки Израиля против ХАМАСа в секторе Газа "позорными". По его словам, "Израиль ведет себя не как государство".

"Израиль не должен забывать, что, если он будет вести себя как организация, а не как государство, в конечном итоге к нему будут относиться именно так", – добавил он.

Напомним, что все 27 государств ЕС поддержали право Израиля на самооборону. Такую же позицию заняло НАТО, в котором состоит Турция.

Тем временем, Зеленский предупредил о подготовке РФ к новому террору.

СМИ рассказали про две страны, которые выиграют от палестино-израильской войны.

А Путин цинично предостерег Израиль от военной операции в секторе Газа. 



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