МИД Украины отреагировал на высылку своего работника из московского посольства

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Данило Матюха
В ответ на агрессивные действия России в отношении отечественных дипломатов, Министерство иностранных дел Украины объявило консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
МИД Украины - фото з открытых источников
Представитель РФ должен покинуть государственные границы до конца дня 30 апреля 2021.
Также в МИД отметили, что оставляют за собой право на дальнейшие ответные действия в случае провокаций российских коллег, так как их действия являются прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Напомним, что 26 апреля Министерство иностранных дел РФ объявило "persona non grata" еще одного работника посольства Украины в Москве.
Добавим, что 21 апреля помощник президента РФ посоветовал послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для консультаций. Причиной тому стало резкое обострение в отношениях между странами и угроза государственным границам Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что украинский посол в Германии Андрей Мельник советует украинскому правительству всерьез задуматься о возвращении государству ядерного статуса, чтобы остановить Путина и его имперские аппетиты насчет Украины. В свою очередь руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук считает, что в случае если Россия откажется от переговоров по Донбассу, Украина прекратит с ней любые дипломатические отношения.
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