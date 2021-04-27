МИД Украины отреагировал на высылку своего работника из московского посольства

В ответ на агрессивные действия России в отношении отечественных дипломатов, Министерство иностранных дел Украины объявило консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

МИД Украины - фото з открытых источников

Представитель РФ должен покинуть государственные границы до конца дня 30 апреля 2021.

"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный "persona non grata" украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", — заявили в ведомстве.

Также в МИД отметили, что оставляют за собой право на дальнейшие ответные действия в случае провокаций российских коллег, так как их действия являются прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Напомним, что 26 апреля Министерство иностранных дел РФ объявило "persona non grata" еще одного работника посольства Украины в Москве.

Добавим, что 21 апреля помощник президента РФ посоветовал послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для консультаций. Причиной тому стало резкое обострение в отношениях между странами и угроза государственным границам Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что украинский посол в Германии Андрей Мельник советует украинскому правительству всерьез задуматься о возвращении государству ядерного статуса, чтобы остановить Путина и его имперские аппетиты насчет Украины. В свою очередь руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук считает, что в случае если Россия откажется от переговоров по Донбассу, Украина прекратит с ней любые дипломатические отношения.





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