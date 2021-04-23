Манипуляции с Минскими соглашениями и санкции против Медведчука: Politico об обострении на Донбассе

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Станислав Молчанов
Тема эскалации
военного конфликта на Востоке Украины не сходит со страниц крупнейших мировых
СМИ. Данной теме свой очередной материал посвятило и одно из популярных
американский изданий Politico.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
В частности,
издание пишет, что Украина "заигралась", манипулируя Минскими соглашениями.
Также Politico отмечает, что немаловажную
роль в этом сыграли санкции, введенные Советом
национальной безопасности и обороны Украины в отношении народного депутата
Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.
Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и
законов Украины, было принято решение наложить персональные
санкции на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти,
как спланированный акт политических репрессий.
Как сообщалось, по
информации одного из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung, Президент
Украины Владимир Зеленский якобы ввел санкции против председателя Политсовета
"Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука под давлением
национал-радикалов.
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