Манипуляции с Минскими соглашениями и санкции против Медведчука: Politico об обострении на Донбассе

Тема эскалации военного конфликта на Востоке Украины не сходит со страниц крупнейших мировых СМИ. Данной теме свой очередной материал посвятило и одно из популярных американский изданий Politico.

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

В частности, издание пишет, что Украина "заигралась", манипулируя Минскими соглашениями.

"Украина играла в игры со своим собственным объявлением о прекращении огня, расходясь с согласованными формулировками Минского процесса", – говорится в публикации.

Также Politico отмечает, что немаловажную роль в этом сыграли санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

"Недавние санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака, несомненно, вызвали раздражение Кремля, но Москва относительно сдержанна в своей публичной реакции", – указывается в опубликованном материале.

Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение наложить персональные санкции на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.

Как сообщалось, по информации одного из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung, Президент Украины Владимир Зеленский якобы ввел санкции против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука под давлением национал-радикалов.

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