Санкции против Медведчука были введены под давлением ультраправых националистов — Luzerner Zeitung

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Станислав Молчанов
По информации одного из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука под давлением национал-радикалов.
СНБО ввело санкции против Медведчука еще в феврале. Фото из открытых источников
В публикации Luzerner Zeitung отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий на Востоке Украины и сложной социально-экономической и политической ситуации в стране на Президента Зеленского начали оказывать давление правые национальные силы. Из-за этого глава государства якобы был вынужден предпринять ряд шагов против оппозиционных политиков.
Автор публикации считает, что эскалация конфликта на Донбассе, которая последовала после жёстких действий Зеленского против оппозиции, "таит в себе риск", в том числе и для Европы.
В заключение статьи отмечается, что попытки Зеленского использовать данную ситуацию для ускорения процесса по вступлению Украины в НАТО – не больше чем иллюзия украинского Президента.
Напомним, 19 февраля решением СНБО было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.
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