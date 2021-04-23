Санкции против Медведчука были введены под давлением ультраправых националистов — Luzerner Zeitung

По информации одного из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука под давлением национал-радикалов.



СНБО ввело санкции против Медведчука еще в феврале. Фото из открытых источников

В публикации Luzerner Zeitung отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий на Востоке Украины и сложной социально-экономической и политической ситуации в стране на Президента Зеленского начали оказывать давление правые национальные силы. Из-за этого глава государства якобы был вынужден предпринять ряд шагов против оппозиционных политиков.

"Он предпринял внутриполитические действия против оппозиции и закрыл оппозиционные СМИ. Он даже принял меры против одного из главных оппозиционных политиков страны, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука", — пишет швейцарское издание, отмечая, что все это не способствовало ослаблению напряженности в российско-украинских отношениях.

Автор публикации считает, что эскалация конфликта на Донбассе, которая последовала после жёстких действий Зеленского против оппозиции, "таит в себе риск", в том числе и для Европы.

"Пора бы вернуть украинскую проблему в приоритетное политическое положение и провести переговоры на самом высоком политическом уровне. Последняя встреча в "нормандском формате" между Меркель, Макроном, Путиным и Зеленским состоялась в декабре 2019 года", — напоминает Luzerner Zeitung.

В заключение статьи отмечается, что попытки Зеленского использовать данную ситуацию для ускорения процесса по вступлению Украины в НАТО – не больше чем иллюзия украинского Президента.

"Украина не должна питать иллюзий. Киев не может рассчитывать на более чем словесную поддержку, в лучшем случае – на поставки оружия. Поэтому было бы безответственно, если бы Запад дал Украине ложную надежду. В худшем случае это может соблазнить Киев на безрассудные шаги против России", — пишет швейцарское издание.

Напомним, 19 февраля решением СНБО было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.

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