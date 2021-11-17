Лондон готов помочь Киеву построить флот: почему британцы так спохватились

Украина ожидает эффективной реализации проектов в рамках соглашения с Великобританией касательно кредитной поддержки развития возможностей украинского флота. Об этом сообщил Офис президента по итогам встречи Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Эксперты оценили для издания "Комментарии" украино-британское сотрудничество и его перспективы. Почему это важно для Украины – понятно, но интересно – зачем это собственно Великобритании? Далее об этом в нашем материале.

Великобритания поможет Украине построить флот. Фото: Информатор

Отметим, что 12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств (кредит на 10 лет) на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создания в Украине двух военно-морских баз. Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд фунтов.

Великобритания становится ключевым партнером в военно-политическом смысле

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко подчеркивает, что Украине в союзниках нужны, прежде всего, не те, кто выражает озабоченность, а те, кто реально готов помогать. И Великобритания доказывает, что являет именно такой страной – готовой помогать.

"Показателен тот же июньский проход британского эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма . У россиян тогда случилась настоящая истерика. Второй важный момент – Британия вышла из ЕС, ищет свое место в глобальном мире, объявила программу "Глобальная Британия". Она была, есть и, уверен, останется страной, которая может глобально мыслить и стратегически действовать. О США такого, к сожалению, не скажешь. Есть некие колебания, периодическое заигрывание с РФ. А Великобритания тут стабильно следует интересам демократии", – подчеркивает эксперт.

В этом русле, по его мнению, лежит и сообщение газеты The Mirror, что Британия готова отправить 600 военнослужащих из спецподразделений в Украину, учитывая возможную агрессию со стороны РФ. Это уже укомплектованные воины, готовые прибыть к нам в любой момент.

"Великобритания – ключевой партнер для Украины не только в области развития нашего ВМФ, как сказал президент Зеленеский. Она фактически становится ключевым партнером в военно-политическом смысле. Напомню, что в октябре издание The Times сообщало, что Лондон готов поставить в Украину ракеты для патрульных катеров и самолетов . К тому же, Британия является одним из подписантов Будапештского меморандума, одним из гарантов поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины в обмен на наш отказ от ядерного оружия. От оружия мы отказались, территориальную целостность нам сохранить не помогли. Так что и в этом смысле для самой Британии важно сейчас поддерживать Украину как можно мощнее", – резюмирует Павел Жовниренко.

Для англичан такая помощь Украине важна не меньше, чем для нас

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков поясняет, что в связи с Брекситом, выходом из ЕС, Великобритания ищет себе нишу. Она пытается показать, что хоть и не является супердержавой, но может играть важную роль для международного сообщества. В том числе в смысле поддержания глобальной безопасности. И тут интересы Украины и Великобритании сошлись.

"Если почитаете документы, которые появились в Британии весной – общая стратегия, профильный военный, то там четко говорится, что Великобритания будет стараться отыгрывать важную роль в ключевых регионах Евразии, брать участие в формировании международного порядка. Что, в том числе, означает – помогать державам, которые поддаются агрессивной политике со стороны государств-ревизионистов как та же Россия. Всё это вписывается в их общую концепцию: Британия будет находить для себя такие ниши, которые покажут, хоть она имеет сейчас всего 2,5% мирового ВПП (а ранее было 6%), но может играть качественную и важную роль. На фоне сдержанности ЕС и отдельных континентальных стран, когда речь идет об украинской военной безопасности, у Британии есть классная возможность показать контраст. И не словами, а делом поддержать Украину", – отмечает Николай Белесков.

По его мнению, если будет реализованы британские программы для ВМФ Украины – это серьезное наше усиление.

"У нас появятся небольшие, маневренные морские системы с управляемым ракетным вооружением. Чем больше будет такого потенциала в Украине, тем больше РФ придется концентрироваться именно на Черном море. И меньше – на Восточном Средиземноморье, которое стало глобальным морским маршрутом. И где присутствие россиян, мягко говоря, нежелательно. Так что усиление Украины для Британии – это еще и возможность отвлечь ЧФ РФ, который в последние годы достаточно активен в Восточном Средиземноморье, – подчеркивает аналитик. – То есть, кроме возможности позиционировать себя как мощная держава, сыграть на контрасте с ЕС, Великобритания, помогая нам, заставляет РФ думать исключительно об Украине, о других государствах Черноморского бассейна, а не лезть в более важные для Лондона регионы".

Николай Белесков уверен, что Британия совершенно не боится этого проекта, не видит больших рисков. Потому что основное противостояние всё же идет на суше. А противостояние на море, где РФ никогда не была ключевой державой, англичан не беспокоит. Что они и показали летом, проведя эсминец HMS Defender у берегов милитаризированного Крыма.

"Всё это показывает, что риски, связанные с военно-морским сотрудничеством с Украиной (и соответствующей реакцией России), рассматриваются Великобританией как приемлемые. Тем более, когда речь о поддержке суверенной державы, которая имеет право на самооборону, которая потеряла часть флота, Крым, что значительно усложнило для нас вопрос военно-морской безопасности, – акцентирует аналитик. – Реализация такого мощного проекта покажет Великобританию как важный элемент глобальной безопасности. Так что для англичан такая помощь Украине важна не меньше, чем для нас. А для нас она, безусловно, важна, ведь мы не имеем соответствующих одномоментных ресурсов и технологий. И нам следует активно продолжать поиск партнеров, которые готовы вкладываться в нашу обороноспособность".

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