Зеленский: есть задача – до 2035-го построить большой флот

Перед Украиной стоит четкая и понятная задача – до 2035 года построить сильный, боеспособный, большой флот. И результаты первого этапа в выполнении этой задачи украинцы уже смогут увидеть во время торжественного празднования 30-летия со Дня Независимости Украины 24 августа. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Украинской правде" в символическом месте, вблизи Крыма на острове Змииный.

Владимир Зеленский. Фото - Элиф Бекирова, Украинская правда

По словам президента, вопрос деоккупации Крыма также лежит в плоскости разблокировки Черного и Азовского море, но это нельзя сделать, пока у тебя нет сильного и большого флота. Поэтому есть четкий план, чтобы до 2035 года в Украине появился такой флот. На то, что уже сделано у украинцев будет возможность посмотреть 24 августа на День Независимости.

Владимир Зеленский подчеркнул, то, что у Украины появится сильный, профессиональный флот нее означает, что наше государство готовится кого-то атаковать. Украина придерживается всех взятых на себя обязательств, выполняя международные нормы, но в современном мире невозможно быть уверенным в завтрашнем дне, если ты не можешь дать отпор, когда посягают на твою территорию. Президент подчеркнул, пусть знают все, что мы готовимся к разблокировке черноморского региона. Глава государства добавил, ждать 20 лет, пока у нас в Украине появится соответствующая инфраструктура для судостроительства нет времени, поэтому Киев воспользуется теми мощностями, которые есть в других странах для строительства уже в наши дни.

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