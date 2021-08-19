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Главная Новости Политика президент Зеленский: есть задача – до 2035-го построить большой флот
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Зеленский: есть задача – до 2035-го построить большой флот

Первый этап построение большого флота уже начался. Украины могут в этом убедиться 24 августа

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей

Перед Украиной стоит четкая и понятная задача – до 2035 года построить сильный, боеспособный, большой флот. И результаты первого этапа в выполнении этой задачи украинцы уже смогут увидеть во время торжественного празднования 30-летия со Дня Независимости Украины 24 августа. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Украинской правде" в символическом месте, вблизи Крыма на острове Змииный.

Зеленский: есть задача – до 2035-го построить большой флот

Владимир Зеленский. Фото - Элиф Бекирова, Украинская правда

По словам президента, вопрос деоккупации Крыма также лежит в плоскости разблокировки Черного и Азовского море, но это нельзя сделать, пока у тебя нет сильного и большого флота. Поэтому есть четкий план, чтобы до 2035 года в Украине появился такой флот. На то, что уже сделано у украинцев будет возможность посмотреть 24 августа на День Независимости.

Владимир Зеленский подчеркнул, то, что у Украины появится сильный, профессиональный флот нее означает, что наше государство готовится кого-то атаковать. Украина придерживается всех взятых на себя обязательств, выполняя международные нормы, но в современном мире невозможно быть уверенным в завтрашнем дне, если ты не можешь дать отпор, когда посягают на твою территорию. Президент подчеркнул, пусть знают все, что мы готовимся к разблокировке черноморского региона. Глава государства добавил, ждать 20 лет, пока у нас в Украине появится соответствующая инфраструктура для судостроительства нет времени, поэтому Киев воспользуется теми мощностями, которые есть в других странах для строительства уже в наши дни. 

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/19/7304294/
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Обсуждения

Влад

сегодня, 09:06

И зачем он нам? Не достаточно ли ракетных катеров и противокорабельных ракет? Мы сильно ограничены финансово. Поэтому "большой флот" нам не нужен, как и новые боевые самолеты. А нужны ракеты с дальностью до 2-3 тысяч километров, которые отобьют у русских желание широкомасштабной войны. Нужны ударные беспилотники (а не французские вертолеты) и системы управления, дальнобойная артиллерия (а не "Даны"). Наконец нужна противоракетная ПВО. Вот собственно и все приоритеты.

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