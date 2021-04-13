"Ливень из цинковых гробов": Невзоров рассказал, чем закончится войны России с Украиной

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал, чем закончится война между Украиной и Россией, если Кремль решится на масштабную военную агрессию против нашей страны. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Александр Невзоров

По его словам, война против Украины закончится для России поражением и позором. Он отметил, что в случае реального обострения на Донбассе воевать будут российские солдаты срочными, которые не имеют никакого боевого опыта. Невзоров сказал, что неопытных российских срочников мотивированные батальоны Яроша (речь об Украинской добровольческой армии, которой командует Дмитрий Ярош) уничтожат около 5 тысяч за первую неделю, после чего на Россию "обрушится ливень из цинковых гробов".

Также журналист отметил, что никто из солдат и офицеров, которых пошлют на Донбасс, не будет понимать, за что он там воюет. Невзоров напомнил опыт войны в Чечне, где Россия воевала с добровольцами, а не с регулярной армией, однако сегодня Москва каждый день перечисляет Грозному миллиард рублей из федерального бюджета. Также он выразил уверенность, что война против Украины сплотит всех врагов режима Владимира Путина в России.

Справка: Александр Невзоров был известным журналистом в конце 1980-1990-х годах. Он работал на телеканале ОРТ, который принадлежал олигарху Борису Березовскому. Также Невзоров 4 раза был депутатом Государственной думы России, однако, по его словам, за 4 созыва был на работе всего 9 раз. Он один из немногих российских публичных личностей, которые жестко критикуют оккупацию Крыма и агрессию России на Донбассе.

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