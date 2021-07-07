Квин идет в отпуск: кто займет место поверенного по делам США в Украине

В американо-украинских отношениях намечаются небольшие изменения. Так, по сообщению "Зеркала недели", американское представительство в Украине на время поменяет своего руководителя. Кристину Квин, уходящую в отпуск, ненадолго подменит Джордж Кент, трудящийся на должности заместителя помощника госсекретаря Штатов.



Американский дипломат Джордж Кент. Фото: Photolur

По информации американского посольства, приезда Кента в Киев следует ожидать уже к концу нынешней недели. Чиновник займется выполнением обязанностей Кристины Квин, являющейся временно поверенной в делах США на территории Украины.

Также сообщается, что сама Квин уходит в отпуск на две недели, поэтому Кенту придется пробыть в украинской столице до конца месяца. После этого оба дипломаты вернутся к своим обязанностям.

Следует заметить, что американцы не заменяют Кристину Квин первым попавшимся политиком. Личность Джорджа Кента давно знакома Украине, ведь он долгое время проработал в американском посольстве, расположенном в Киеве. Его последняя каденция в этом статусе длилась три года и закончилась в 2018-м. Сейчас же Кент работает в Бюро, занимающееся делами Европы, а также Евразии.

Интересно, что кроме английского, Кент может свободно общаться на украинском и русском языках, а также отлично проинформирован о множестве нюансов политики и экономики Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на будущее украинского государства может повлиять восстановления меморандума о сотрудничестве между НАБУ и американским ФБР.

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