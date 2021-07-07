logo
Русский Українська

BTC/USD

34619.91

ETH/USD

2375.06

LTC/USD

141.24

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Квин идет в отпуск: кто займет место поверенного по делам США в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Квин идет в отпуск: кто займет место поверенного по делам США в Украине

Американскую дипломатку Кристину Квин на время отпуска заменит Джордж Кент

сегодня, 13:15
Автор:

Вечканова Елена

В американо-украинских отношениях намечаются небольшие изменения. Так, по сообщению "Зеркала недели", американское представительство в Украине на время поменяет своего руководителя. Кристину Квин, уходящую в отпуск, ненадолго подменит Джордж Кент, трудящийся на должности заместителя помощника госсекретаря Штатов.

Квин идет в отпуск: кто займет место поверенного по делам США в Украине

Американский дипломат Джордж Кент. Фото: Photolur

По информации американского посольства, приезда Кента в Киев следует ожидать уже к концу нынешней недели. Чиновник займется выполнением обязанностей Кристины Квин, являющейся временно поверенной в делах США на территории Украины.

Также сообщается, что сама Квин уходит в отпуск на две недели, поэтому Кенту придется пробыть в украинской столице до конца месяца. После этого оба дипломаты вернутся к своим обязанностям.

Следует заметить, что американцы не заменяют Кристину Квин первым попавшимся политиком. Личность Джорджа Кента давно знакома Украине, ведь он долгое время проработал в американском посольстве, расположенном в Киеве. Его последняя каденция в этом статусе длилась три года и закончилась в 2018-м. Сейчас же Кент работает в Бюро, занимающееся делами Европы, а также Евразии.

Интересно, что кроме английского, Кент может свободно общаться на украинском и русском языках, а также отлично проинформирован о множестве нюансов политики и экономики Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на будущее украинского государства может повлиять восстановления меморандума о сотрудничестве между НАБУ и американским ФБР.

Также на портале вы можете узнать, смогут ли США стать украинским союзником еще и в качестве со-переговорщика в переговорах по вопросам Донбасса. Подробности — в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/POLITICS/dlja-privlechenija-ssha-v-perehovory-po-donbassa-mozhno-sozdat-novyj-format-zelenskij.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ