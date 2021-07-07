Квин идет в отпуск: кто займет место поверенного по делам США в Украине

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Вечканова Елена
В американо-украинских
отношениях намечаются небольшие изменения. Так, по сообщению "Зеркала недели", американское
представительство в Украине на время поменяет своего руководителя. Кристину
Квин, уходящую в отпуск, ненадолго подменит Джордж Кент, трудящийся на
должности заместителя помощника госсекретаря Штатов.
Американский дипломат Джордж Кент. Фото: Photolur
По информации
американского посольства, приезда Кента в Киев следует ожидать уже к концу
нынешней недели. Чиновник займется выполнением обязанностей Кристины Квин, являющейся
временно поверенной в делах США на территории Украины.
Также сообщается,
что сама Квин уходит в отпуск на две недели, поэтому Кенту придется пробыть в украинской
столице до конца месяца. После этого оба дипломаты вернутся к своим обязанностям.
Следует заметить,
что американцы не заменяют Кристину Квин первым попавшимся политиком. Личность
Джорджа Кента давно знакома Украине, ведь он долгое время проработал в американском
посольстве, расположенном в Киеве. Его последняя каденция в этом статусе длилась
три года и закончилась в 2018-м. Сейчас же Кент работает в Бюро, занимающееся делами Европы, а также Евразии.
Интересно, что
кроме английского, Кент может свободно общаться на украинском и русском языках,
а также отлично проинформирован о множестве нюансов политики и экономики
Украины.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как на будущее украинского государства может повлиять восстановления меморандума о сотрудничестве между НАБУ и американским ФБР.
Также на портале
вы можете узнать, смогут ли США стать украинским союзником еще и в качестве со-переговорщика в переговорах по вопросам Донбасса. Подробности — в нашем материале.
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