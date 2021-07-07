Сотрудничество ФБР и НАБУ: что дает Украине меморандум о взаимопонимании

Украина и США укрепляют дипломатическое сотрудничество по всем фронтам. Так, представители американского Федерального бюро расследований (ФБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) восстановили меморандум насчет взаимопонимания. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, что значит этот документ, и почему НАБУ до сих пор не стало столь же эффективным в Украине, как ФБР — в Штатах.

НАБУ не смогло достичь уровня ФБР, хотя и сотрудничает со Штатами. Фото из открытых источников

"Руководство НАБУ имеет невероятную страсть к самопиару и самовосхвалению"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак напоминает, что аналогичные документы между ФБР и НАБУ ранее были уже подписаны — в 2017, сроком на два года.

"Такое сотрудничество дает возможность представителям НАБУ получать от ФБР повышение навыков владения оружием, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовки, идентификации реальной цели, определения потенциальной угрозы, принятия грамотных тактических решений и прочее. Кроме этого, НАБУ и ФБР будут обмениваться информацией и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений", — отмечает Иван Ступак.

Эксперт с сожалением резюмирует, что за шесть лет своего существования НАБУ так и не стало украинским аналогом ФБР. По мнению специалиста, это произошло по ряду субъективных и объективных причин.

"Во-первых, невероятная страсть руководства НАБУ к самопиару и самовосхвалению, привела к тому, что вместо ожидаемых обществом посадок топовых чиновников, Бюро проводит массовые антикоррупционные форумы и открывает антикоррупционную школу НАБУ", — говорит Иван Ступак.

Второй причиной эксперт называет использование запрещенных в Украине методов работы, таких как провокация взятки. Это происходит, когда штатные сотрудники Бюро под видом бизнесменов прямо предлагают взятки чиновникам. В США это законно и работает, но не в Украине.

"В-третьих, неспособность руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры наладить эффективное взаимное сотрудничество привело к войне между ведомствами, сливанию компроматов друг на друга и полному прекращению какого-либо личного общения, — поясняет экс-работник СБУ. — И не надо забывать о том, что сам директор НАБУ Артем Сытник был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения, а его фамилия появилась в реестре коррупционеров".

По мнению Ивана Ступака, эти и многие другие факторы привели к тому, что даже самые преданные сторонники НАБУ в соцсетях со своих аватарок убрали рамку "Я поддерживаю НАБУ".

"США продолжают поддерживать Сытника"

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что новость о восстановлении меморандума о взаимопонимании между ФБР и НАБУ, которую с неким холодком восприняли в Офисе президента, следует расшифровать так: "США намерены "обновить" стопку личных папок на функционеров в окружении шестого президента".

"Помогать им в этом будет, как и ранее, глава НАБУ Артем Сытник, который какие бы оплошности не допускал, всё равно остается в кресле. Не секрет, что курируют этот антикоррупционный орган американцы. Главная задача — сбор компромата на высокопоставленных управленцев в Украине, дабы держать их впоследствии на крючке", — отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, в свете недавних событий, связанных с заменой набсоветов (особенно Нафтогаза), недовольство действиями украинской власти со стороны заокеанских партнеров растет.

"Вот и вспомнили о прекрасном инструменте НАБУ. И возобновили меморандум. Самое опасное для Зеленского и Ко сейчас, в свете возможной встречи с Джо Байденом, — засветиться в каком-то из дел НАБУ. А там уже начали активно "копать". В частности, взялись за ряд дел по махинациям с госфинансами, где фигурируют чиновники из Кабмина и Офиса президента", — акцентирует Кушнир.

Эксперт также обращает внимание на появления не просто новости о возобновлении меморандуму, но и фото, на котором видно, как Сытник подписывает документ в присутствии временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин (самая влиятельная женщина в Украине согласно результатам рейтинга журнала "Фокус").

"Это должно напомнить, что Квин, уезжающая на две недели в отпуск, не исчезает надолго. И что США продолжают поддерживать Сытника", — резюмирует политэксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что для агентов НАБУ может изменить принятый в первом чтении закон касательно их госструктуры. Подробности — в нашем материале.

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