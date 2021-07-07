Сотрудничество ФБР и НАБУ: что дает Украине меморандум о взаимопонимании

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Вечканова Елена
Украина и США укрепляют дипломатическое сотрудничество по всем фронтам. Так, представители американского Федерального бюро расследований (ФБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) восстановили меморандум насчет взаимопонимания. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, что значит этот документ, и почему НАБУ до сих пор не стало столь же эффективным в Украине, как ФБР — в Штатах.
НАБУ не смогло достичь уровня ФБР, хотя и сотрудничает со Штатами. Фото из открытых источников
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной
обороны безопасности Иван Ступак напоминает, что аналогичные документы между
ФБР и НАБУ ранее были уже подписаны — в 2017, сроком на два года.
Эксперт с
сожалением резюмирует, что за шесть лет своего существования НАБУ так и не
стало украинским аналогом ФБР. По мнению специалиста, это произошло по ряду
субъективных и объективных причин.
Второй причиной
эксперт называет использование запрещенных в Украине методов работы, таких как
провокация взятки. Это происходит, когда штатные сотрудники Бюро под видом
бизнесменов прямо предлагают взятки чиновникам. В США это законно и работает,
но не в Украине.
По мнению Ивана
Ступака, эти и многие другие факторы привели к тому, что даже самые преданные
сторонники НАБУ в соцсетях со своих аватарок убрали рамку "Я поддерживаю НАБУ".
Политический
эксперт Светлана Кушнир считает, что новость о восстановлении меморандума о
взаимопонимании между ФБР и НАБУ, которую с неким холодком восприняли в Офисе
президента, следует расшифровать так: "США намерены "обновить" стопку
личных папок на функционеров в окружении шестого президента".
По ее мнению, в
свете недавних событий, связанных с заменой набсоветов (особенно Нафтогаза),
недовольство действиями украинской власти со стороны заокеанских партнеров растет.
Эксперт также обращает внимание на появления не просто новости о возобновлении меморандуму, но и фото, на котором видно, как Сытник подписывает документ в присутствии временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин (самая влиятельная женщина в Украине согласно результатам рейтинга журнала "Фокус").
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что для агентов НАБУ может изменить принятый в первом чтении закон касательно их госструктуры. Подробности — в нашем материале.
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можете узнать о том, на каком этапе в НАБУ сейчас находится расследование дела о формуле "Роттердам Плюс".
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