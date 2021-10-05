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Кулеба выступил против подхода "не раздражать Россию" в Черном море

Кулеба добавил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины

сегодня, 18:15
Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает категорически против подхода "не раздражать Россию" в Чёрном море. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию от имени Украины министр озвучил во время участия в Варшавском форуме по безопасности, пишет "УНИАН". 

Кулеба выступил против подхода "не раздражать Россию" в Черном море

Дмитрий Кулеба - Фото из открытых источников

В этом форуме принимают участие главные дипломаты Турции, Финляндии и Польши. Дмитрий Кулеба заявил, что Киев категорически против подхода "не раздражать Россию", когда речь идёт о нарративах НАТО в Чёрном море. Украинский министр отметил, что сам факт существования НАТО уже есть раздражителем для России. Поэтому, как бы не вели себя страны-члены НАТО и союзники Альянса Россия будет воспринимать любые шаги, как провокационные действия. Вопрос лишь состоит в том, будет отвечать НАТО России на её действия или нет. Если же Россия будет и дальше видеть пассивность НАТО, то она будет становиться лишь сильнее. 

Дмитрий Кулеба напомнил, что именно аннексия Крыма разрушила безопасную ситуацию в мире. Оккупация украинского Крыма – это не только болезненный удар по Украине, когда оккупирована частью ее территории, но это и удар по безопасности всех страна, которые имеют выход к Чёрному морю. Спокойствия и стабильность в Чёрном море необходимы для защиты торговли между разными странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Кулеба рассказал, о чем Владимир Зеленский хочет говорить с Владимиром Путиным.

Также ранее издание "Комментарии" писало о том, что Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины, чем нанесло удар по Украине.



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Источник: https://www.unian.net/politics/kuleba-vystupaet-protiv-principa-ne-razdrazhat-rossiyu-v-chernom-more-novosti-ukraina-11567551.html
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