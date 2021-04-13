Кулеба рассказал, собирается ли Украина наступать на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о том, что наша страна собирается проводить военную операцию для силового освобождения временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию "EFE".

Наступление ВСУ на Донбассе

По его словам, наша страна не желает войны и не собирается устраивать эскалацию в зоне конфликта на Донбассе. Он отметил, что о подготовке наступательных или других военных операций речи не идет. Также министр подчеркнул, что партнеры Украины из Германии и Франции также не сообщили о подготовке эскалации со стороны Украины.

Дипломат четко заявил, что наша страна не хочет войны, а рассчитывает на разрешение конфликта политико-дипломатическим путем. Глава украинского МИД также отметил, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что единственным способом окончания войны на Донбассе является вступление Украины в НАТО.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последнее время страна-агрессор стягивает войска к границе с Украиной и на территорию временно оккупированного Крыма, а российская пропаганда угрожает нашей стране большой войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский сделал заявление о возможном вторжении России.

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