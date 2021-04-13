logo
Русский Українська

BTC/USD

62618.55

ETH/USD

2211.53

LTC/USD

262.68

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба рассказал, собирается ли Украина наступать на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба рассказал, собирается ли Украина наступать на Донбассе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о том, что Украина собирается наступать на Донбассе

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о том, что наша страна собирается проводить военную операцию для силового освобождения временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сообщил в интервью испанскому изданию "EFE".

Кулеба рассказал, собирается ли Украина наступать на Донбассе

Наступление ВСУ на Донбассе

По его словам, наша страна не желает войны и не собирается устраивать эскалацию в зоне конфликта на Донбассе. Он отметил, что о подготовке наступательных или других военных операций речи не идет. Также министр подчеркнул, что партнеры Украины из Германии и Франции также не сообщили о подготовке эскалации со стороны Украины.

Дипломат четко заявил, что наша страна не хочет войны, а рассчитывает на разрешение конфликта политико-дипломатическим путем. Глава украинского МИД также отметил, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что единственным способом окончания войны на Донбассе является вступление Украины в НАТО. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последнее время страна-агрессор стягивает войска к границе с Украиной и на территорию временно оккупированного Крыма, а российская пропаганда угрожает нашей стране большой войной. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский сделал заявление о возможном вторжении России.

Читайте также, чего Зеленский ожидает от Байдена. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/kuleba-ucrania-no-quiere-guerra-con-rusia-pero-esta-lista-para-defenderse/10001-4508120
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ