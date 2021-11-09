logo

BTC/USD

67876.30

ETH/USD

4798.15

LTC/USD

244.84

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кулеба рассказал о союзниках Украины, которые заставят Кремль заплатить высокую цену
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба рассказал о союзниках Украины, которые заставят Кремль заплатить высокую цену

В МИД Украины напомнили России о хартии о партнерстве Украины и США

сегодня, 08:47
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Киев и Вашингтон на этой неделе направят в Москву четкий сигнал. Этот сигнал будет означать, что согласно хартии о партнерстве Украины и США России придется заплатить высокую цену за свои агрессивные действия. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире ТРК "Украина".

Кулеба рассказал о союзниках Украины, которые заставят Кремль заплатить высокую цену

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дипломат отметил, Россия не прекращает попыток устраивать все новые и новые провокации, добиваясь дестабилизации ситуации в Украине. В сложившейся ситуации, уверен Дмитрий Кулеба, имеет большое значение объединение Украины и США противостоянии с Россией. Этот сигнал должны получить в Москве.

По словам министра, в Кремле должны уже понять, что Украина сегодня сильная и имеет очень хорошую поддержку. У Украины есть надёжные союзники, которые в случае возобновления агрессивных действий со стороны Москвы способны заставить Кремль заплатить впоследствии высокую цену.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему Украине и НАТО пришло время сверить часы, ведь в Альянсе постоянно заявляют, что политика открытых дверей не изменилась, а на деле в НАТО теперь все чаще смотрят на Москву, а не на Киев. И принимают решение, учитывая позицию Кремля. Потому членство Украины в НАТО в ближайшее время не видится возможным.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Кулеба рассказал, что за взволнованностью по поводу "Байрактаров" на Донбассе Германия и Франция не увидели самого важного на востоке Украины. Украина пытается обороняться, в то время, как ее враги атакуют, применяя запрещенные виды оружия.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GURcjcE7_-E
Теги:
comments

Обсуждения

Памочнiк чорта

сегодня, 09:07

Прошлое будущее - это настоящее несбывшееся. Ганьба та слава Украiне - это одно и тоже, только видимое с разных сторон.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!