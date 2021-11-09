Кулеба рассказал о союзниках Украины, которые заставят Кремль заплатить высокую цену

Киев и Вашингтон на этой неделе направят в Москву четкий сигнал. Этот сигнал будет означать, что согласно хартии о партнерстве Украины и США России придется заплатить высокую цену за свои агрессивные действия. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире ТРК "Украина".

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дипломат отметил, Россия не прекращает попыток устраивать все новые и новые провокации, добиваясь дестабилизации ситуации в Украине. В сложившейся ситуации, уверен Дмитрий Кулеба, имеет большое значение объединение Украины и США противостоянии с Россией. Этот сигнал должны получить в Москве.

По словам министра, в Кремле должны уже понять, что Украина сегодня сильная и имеет очень хорошую поддержку. У Украины есть надёжные союзники, которые в случае возобновления агрессивных действий со стороны Москвы способны заставить Кремль заплатить впоследствии высокую цену.

Читайте на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему Украине и НАТО пришло время сверить часы, ведь в Альянсе постоянно заявляют, что политика открытых дверей не изменилась, а на деле в НАТО теперь все чаще смотрят на Москву, а не на Киев. И принимают решение, учитывая позицию Кремля. Потому членство Украины в НАТО в ближайшее время не видится возможным.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Кулеба рассказал, что за взволнованностью по поводу "Байрактаров" на Донбассе Германия и Франция не увидели самого важного на востоке Украины. Украина пытается обороняться, в то время, как ее враги атакуют, применяя запрещенные виды оружия.

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