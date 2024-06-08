Кулеба рассказал о шаге Китая, который бы приблизил мир

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Кравцев Сергей
Украина убеждена в том, что участие Китая в саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал сбалансированную позицию Пекина относительно войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина находится в активном диалоге с Китаем относительно видения путей достижения мира. По его словам, Киев убеждает Пекин, что принцип территориальной целостности является фундаментальным для обеих стран.
Глава украинского МИД отметил, что Украина публично ответила на китайскую позицию, а на этой неделе в Пекине состоялись первые за много лет политические консультации между министерствами двух стран.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшее время результаты Украины положительно удивят. Но при этом министр советует всем набраться терпения.
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