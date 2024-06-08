Кулеба рассказал о шаге Китая, который бы приблизил мир

Украина убеждена в том, что участие Китая в саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал сбалансированную позицию Пекина относительно войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Мы убеждены, что участие Китая в Саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир и продемонстрировал действительно сбалансированную позицию Пекина по российско-украинской войне", – подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина находится в активном диалоге с Китаем относительно видения путей достижения мира. По его словам, Киев убеждает Пекин, что принцип территориальной целостности является фундаментальным для обеих стран.

"Соответственно, он должен лежать в основе любого плана урегулирования. Мы убеждены, что именно "формула мира" является той основой, которая дает возможность продвигаться к справедливому миру, основанному на принципе территориальной целостности и уважения к Уставу ООН", – сказал министр.

Глава украинского МИД отметил, что Украина публично ответила на китайскую позицию, а на этой неделе в Пекине состоялись первые за много лет политические консультации между министерствами двух стран.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшее время результаты Украины положительно удивят. Но при этом министр советует всем набраться терпения.



