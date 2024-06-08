Результаты удивят и украинцев, и людей за рубежом: Кулеба заинтриговал оптимистичным прогнозом

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, считает, что в ближайшее время результаты Украины положительно удивят. Но при этом министр советует всем набраться терпения. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД заявил в интервью "Укринформу".
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
При этом Дмитрий Кулеба не стал торопиться с прогнозом на осень и посоветовал подождать.
Отметим, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ.
По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.
Дмитрий Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.
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