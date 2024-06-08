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Результаты удивят и украинцев, и людей за рубежом: Кулеба заинтриговал оптимистичным прогнозом

Глава МИД Украины заявил, что мы находимся в точке очень заниженных ожиданий

сегодня, 12:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, считает, что в ближайшее время результаты Украины положительно удивят. Но при этом министр советует всем набраться терпения. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД заявил в интервью "Укринформу".

Результаты удивят и украинцев, и людей за рубежом: Кулеба заинтриговал оптимистичным прогнозом

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом", — высказался топ-дипломат.

При этом Дмитрий Кулеба не стал торопиться с прогнозом на осень и посоветовал подождать.

"Подождите, давайте лето переживем", — добавил министр.

Отметим, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ.

"Мы довольны тем, какая истерическая атмосфера царит в Москве через Саммит мира. Мы видим это за их действиями и попытками воспрепятствовать проведению Саммита. Они понимают, что на кону – российский миф о разделе мира на Европу и Америку, которые поддерживают Украину, и все остальное мира, поддерживающего Россию", — высказался топ-дипломат. 

По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.                       

Дмитрий Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3872512-dmitro-kuleba-ministr-zakordonnih-sprav.html
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