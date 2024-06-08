Истерика в Москве перед саммитом мира: в МИД Украины сделали заявление

Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Мы довольны тем, какая истерическая атмосфера царит в Москве через Саммит мира. Мы видим это за их действиями и попытками воспрепятствовать проведению Саммита. Они понимают, что на кону – российский миф о разделе мира на Европу и Америку, которые поддерживают Украину, и все остальное мира, поддерживающего Россию", — высказался топ-дипломат.

По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.

Дмитрий Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.

"Силы российской и украинской дипломатий, мягко говоря, не равны, когда речь идет о ресурсах. Но вместе с нашими союзниками и благодаря грамотным и системным действиям – мы обыгрываем врага", — отметил глава МИД Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не только Байден: еще один мировой лидер, который поддерживает Украину, не приедет на саммит мира.



