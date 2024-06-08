Истерика в Москве перед саммитом мира: в МИД Украины сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.
Дмитрий Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ собирались пригласить на саммит мира: в Швейцарии объяснили, почему все сорвалось.
Также издание "Комментарии" сообщало – не только Байден: еще один мировой лидер, который поддерживает Украину, не приедет на саммит мира.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!