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Кулеба рассказал о лжи российской пропаганды по Донбассу

Министр рассказал о лжи, которую распространяет Россия

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о лживой информации, которую распространяют российские пропагандистские издания по поводу обострения войны на Донбассе со стороны Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию "Liveration", которые опубликовали журналисты "Liga".

Кулеба рассказал о лжи российской пропаганды по Донбассу

Пропаганда РФ

По его словам, наша страна не собирается проводить военное наступление на Донбасс, а российские СМИ постоянно публикую информацию о том, что Украина якобы готовит провокации на линии фронта. Он сказал, что на протяжении нескольких месяцев в России продолжают разжигать ненависть к Украине.

Министр заявил, что на пропагандистских программах российского телевидения постоянно звучат призывы начать открытую войну против Украины для того, чтобы уничтожить наше государство. Дипломат подчеркнул, что Украина будет урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.

Кулеба заверил, что Украина не собирается начинать масштабную войну и провоцировать эскалацию на Донбассе. Он отметил, что наши военные стреляют в ответ только при угрозе жизни со стороны врага. Глава МИДа сказал, что Украина соблюдала режим прекращения огня, который действовал с лета 2020 года, пока Россия не начала постоянно его нарушать.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что затеял Путин и как будет реагировать Зеленский.

Читайте также, почему Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. 


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Источник: https://news.liga.net/politics/news/ukraina-ne-gotovit-nastuplenie-na-donbasse-propagandisty-rf-vrut-kuleba
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