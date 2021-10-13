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Кулеба прокомментировал разговоры о возможной отмене Безвиза для украинцев

Министр подтвердил, что Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает

сегодня, 13:45
Автор:

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на саммите Украина-ЕС даже не обсуждался вопрос о том, чтобы лишить Украину безвизового режима. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Кулеба прокомментировал разговоры о возможной отмене Безвиза для украинцев

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба считает, что слухи об угрозе потери Украиной безвизового режима распространяют некоторые политические игроки, которые на самом деле не владеют ситуацией и не могут понимать, есть ли перспектива отмены Безвиза. Распространяют такие фейки те, кто хочет заработать на этом дополнительные политические балы.

Министр подчеркнул, Украина не меняет свой курс на сближение с Европейским Союзом и сегодня интеграции в ЕС ничего не угрожает.

Отметим, впервые информация о возможной отмене Безвиза для Украины, Грузии и ряда других стран появилась в конце сентября. Позже в ЕС опровергли эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности. На Банковой также заявили, что безвиз никто отменять не собирается.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть ставит своим приоритетом укрепление и перевооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Украинский дипломат выступил против подхода "не раздражать Россию" в Черном море.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало, почему в Офисе президента так настаивают на встрече с президентом России Владимиром Путиным, и почему Владимир Зеленский делает все, чтобы эта встреча состоялась. При этом украинский дипломат отметил, если Россия и дальше будет отказываться идти на диалог, то Украина приложит все усилия для создания новых проблем России.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/13/7128971/
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