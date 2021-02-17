Кулеба объяснил диалог Кравчука с главарем боевиков Пушилиным: "Может делать больше, чем другие"

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Гриниченко Дима
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил прямой диалог главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным, который состоялся на одном из российских телеканалов. Об это глава МИД сообщил на пресс-конференции.
Фото: скриншот
По словам Кулебы, статут Кравчука позволяет ему делать то, что не могут делать другие должностные лица. Он упомянул его роль в истории Украины и приобретении независимости нашей страны.
Министр отметил, что Леонид Кравчук достойно представляет украинские интересы на международных площадках, а сомнений в его патриотизме и принципиальной позиции возникать не может.
Он сказал, что Кравчук отстаивает украинскую позицию в Трехсторонней контактной группу и Совете Безопасности ООН.
Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривал проведение выборов в ОРДЛОУ в марте 2021 года и выведение всех незаконных вооруженных формирований.
До Кравчука главой украинской делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в НАТО сделали заявление о противостоянии с Россией.
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