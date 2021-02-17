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Кулеба объяснил диалог Кравчука с главарем боевиков Пушилиным: "Может делать больше, чем другие"

Его статус позволяет делать то, что не могут другие

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил прямой диалог главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным, который состоялся на одном из российских телеканалов. Об это глава МИД сообщил на пресс-конференции.

Кулеба объяснил диалог Кравчука с главарем боевиков Пушилиным: "Может делать больше, чем другие"

Фото: скриншот

По словам Кулебы, статут Кравчука позволяет ему делать то, что не могут делать другие должностные лица. Он упомянул его роль в истории Украины и приобретении независимости нашей страны. 

Министр отметил, что Леонид Кравчук достойно представляет украинские интересы на международных площадках, а сомнений в его патриотизме и принципиальной позиции возникать не может.

Он сказал, что Кравчук отстаивает украинскую позицию в Трехсторонней контактной группу и Совете Безопасности ООН. 

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривал проведение выборов в ОРДЛОУ в марте 2021 года и выведение всех незаконных вооруженных формирований.

До Кравчука главой украинской делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в НАТО сделали заявление о противостоянии с Россией.

Читайте также о компромиссах с Россией по вопросу Донбасса. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/425953385287024/
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