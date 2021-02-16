Светит ли Украине звезда НАТО: какие шансы у военных получить поддержку Альянса

Министры обороны НАТО обсудят расширение финансирования военной активности на восточном фланге Альянса. Интересная кооперация, что вызывает больше вопросов, чем ответов. К чему может привести такое расширение? Как это может отразиться на Украине? "Комментарии" оперативно обратились за экспертным мнением, дабы разобраться "светит" ли звезда НАТО нашей стране.

Помощь НАТО не помешала бы украинским военным. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Планируется создание командования огнем театра военных действий"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин подчеркивает, что предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга обсудить расширение финансирования военной активности на восточном фланге Альянса нужно рассматривать в комплексе мероприятий Североатлантического альянса.

"В НАТО осознали в последние годы, какая угроза идет на восточном фланге от путинской России. И пока РФ увеличивает военное присутствие на своих западных границах — НАТО делает то же самое на восточных", — говорит Влад Волошин.

Он обращает внимание, что США с приходом нового президента решили пересмотреть программу вывода своих военных из Европы.

"По всей видимости, численность американских военных или останется та же, или даже увеличиться. Так, уже известно, что в Румынии, одной из стран НАТО, будут разворачиваться дополнительные силы военнослужащих США, — отмечает военный эксперт. — Возможно, дополнительные финансы выделят натовским союзникам в Восточной Европе, включая Украину. Чтобы они (мы) могли эффективнее взаимодействовать со странами блока НАТО. Это касается вопросов военных учений, развертывания на море и так далее".

Влад Волошин подчеркивает, что Альянс будет менять подход к ведению боевых действий.

"Планируется создание командования огнем театра военных действий. Это говорит о том, что НАТО меняет концепции ведения военных действий. Вначале будет определение цели, выявление ее — и нанесение ударов высокоточных оружием, всеми средствами поражения. Меняя концепцию, НАТО хочет, чтобы и союзники в боевых группах были готовы взаимодействовать со странами Альянса. Потому и вносится предложение о необходимости увеличения финансирование именно этих союзников", — считает военный эксперт.

НАТО "выздоравливает", осознавая угрозы со стороны РФ

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что НАТО постепенно "выздоравливает" от благодушного состояния пренебрежения угрозой со стороны России.

"Агрессия 2008 года против Грузии была истолкована как случайность. Но оккупация Крыма и война на Донбассе в 2014 году запустили в Альянсе процесс переосмысления стратегии", — утверждает эксперт.

По мнению политолога, поскольку все попытки уговорить РФ отказаться от агрессивной стратегии успехом не увенчались, а санкции действуют достаточно медленно, в НАТО вспомнили о своей основной задаче — противостоянии военным угрозам.

"Увеличение финансирования этого направления вполне логично — война не из дешевых развлечений. И Украина вправе рассчитывать на серьезное увеличение помощи, потому что сейчас фактически самостоятельно противостоит российской агрессии. И пока РФ увязла в конфликте на Донбассе, страны НАТО могут не беспокоиться по поводу открытия второго фронта против одной из них. Так что логично со стороны Альянса всячески усиливать военную поддержку нашей страны. И задача украинской власти максимально использовать эту возможность", — уверен Кирилл Сазонов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в НАТО сделали важное заявление по поводу войны на Донбассе.

Также на портале можно узнать, каким же является главное условие для вступления Украины в Североатлантический альянс.

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