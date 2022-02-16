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Кто виноват в том, что Минские соглашения не работают: украинцы ответили

Каждый пятый житель Украины вовсе не знаком с содержанием Минских договоренностей

сегодня, 18:07
Автор:

Елизавета Черных
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57% украинцев винят Российскую Федерацию в том, что Минские соглашения не работают. 10% считают, что в этом виноваты представители псевдореспублик "Л/ДНР", а 12% считают виновной Украину. Такие данные по результатам опроса представила социологическая группа "Рейтинг". 

Кто виноват в том, что Минские соглашения не работают: украинцы ответили

Минские договоренности от 12 февраля - фото из открытых источников

Исследователи также выяснили, что 67% респондентов поверхностно ознакомлены с содержанием Минских договоренностей, а только 12% участников опроса знакомы с их содержанием. По данным социологов, каждый пятый житель Украины вовсе не знаком с документом. Однако этот показатель снизился за прошедшие четыре года с 39% до 21%. 

Большая часть опрошенных (63%) высказали мнение, что нашему государству необходимо пересмотреть содержание Минских соглашений и подписать новые. Представленный показатель растет в динамике. 

11% украинцев считают, что Украине следует выполнить все требования документа, а 18% уверены, что наша страна должна выйти вовсе из переговорного процесса. 

Во время опроса также выяснилось, что 43% респондентов считают, что направление украинской международной политики — правильное, 46% украинцев думают, что она движется в неправильном направлении. Еще 11% затруднились дать ответ. 

Известно, что в телефонном интервью социологической группы "Рейтинг" приняли участие 2000 человек возрастом 18+. Респонденты — жители всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опрос был проведен 12-13 февраля текущего года. 

Отметим, что ранее украинцы рассказали, кто первым начал войну на Донбассе. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - "Евросолидарность" — в лидерах, а "слуги народа" теряют избирателей: о чем говорит новый рейтинг партий. 


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Источник: https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_12-13_fevralya_2022.html
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