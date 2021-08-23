Крымская платформа: о чем говорит присутствие одних стран и отсутствие других на саммите

Сегодня, 23 августа, в Киеве стартовал саммит Крымской платформы. О чем говорит присутствие одних стран (и именно в таком представительстве) и отсутствие других? Почему этот саммит так важен? Как сделать, чтобы он имел правильное продолжение?

Крымская платформа - фото из открытых источников

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что саммит Крымской платформы имеет важное значение с точки зрения политического символизма и как мощное дипломатическое мероприятие.

"В практическом же смысле саммит вряд ли приведёт к каким-либо краткосрочным и среднесрочным изменениям по ситуации вокруг Крыма", – отмечает эксперт

На саммит прибыло 45 делегаций. На уровне президентов представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия; на уровне премьер-министров Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция; на уровне глав парламентов – Швейцария и Чехия; Германию представляет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, США – президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм; 13 государств представлены на уровне министров иностранных дел – Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония; министрами обороны представлены Великобритания и Португалия; от Норвегии – госсекретарь министерства иностранных дел. Семь государств (Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Исландия и Греция) представлены на уровне послов. Также прибыли президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, замгенсека НАТО, генсек Совета Европы.

Илия Куса считает, что участие именно этих стран говорит о том, что саммит будет такой себе встречей единомышленников, клуба государств, которые с 2014 года занимают приблизительно одинаковую позицию по Крыму, и у которых существенных разногласий нет.

"Саммит нельзя сделать лучше или хуже, – говорит эксперт. – Его главная цель – ритуально-политическая, привлечь внимание к вопросу Крыма, поднять его на международном уровне как минимум в публичном пространстве, что очень правильно. Однако существенных изменений после саммита ждать не стоит. Он не приведёт к изменению позиции РФ по Крыму, как и не приведёт к ужесточению санкций против РФ за Крым".

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан уверен, что возвращение в повестку дня внешнеполитической деятельности Украины вопросов деоккупции Крыма в таком формате – очень правильный шаг.

"Предыдущая власть ошибочно разделяла проблемы Крыма и проблему Донбасса. И это давало повод РФ манипулировать, сужать формат переговоров, давить на Украину в выгодном для себя формате. Сейчас, когда Крымская платформа набирает силы, материализуется, когда 45 стран представлены различными делегациями, когда прибыло руководство ЕС, НАТО, проблема деоккупации Крыма возвращается в полной мере в международный формат внимания и переговоров. Это имеет важнейшее значение, – уверен генерал. – И та истерика которая раздается из Кремля, то давление РФ на ряд стран, чтобы они не стали делегатами данной платформы, говорит само за себя".

Василий Богдан акцентирует, что Крымская платформа позволит и наращивать усилия в международной юридически-правовой плоскости касательно освобождения Крыма от российской оккупации.

"То, что разные страны представлены разным уровень делегаций, как по мне, не так важно. Фактические по формату платформы, кто бы ни представлял страну (посол, член правительства, президент, премьер), он имеет право подписи. А страна, согласно этой подписи, берет на себя обязательства выполнять те позиции, которые будут заложены в итоговую декларацию, – поясняет генерал. – Я уверен, что успешность сегодняшнего саммита и дальнейшее развитие процесса будет добавлять к нему других подписантов и вынуждать РФ к освобождению Крыма. Конечно, это произойдет не сразу. Будет много препятствий. У РФ есть рычаги влияния на ряд стран. А после запуска "Северного потока-2" (во что я до конца не верю), Кремль получит еще и энергетический рычаг давления на ЕС. И тем самым может потом принуждать отдельные страны, чтобы они или отказались от подписания меморандума Крымской платформы, или уменьшили активность в ракурсе деоккупации Крыма. И всё же, учитывая международный резонанс и статусность мероприятия, есть убеждение ,что Крымская платформа имеет перспективу и станет довольно болезненна для Кремля. И, в конце концов, будет способствовать основной своей задаче – деоккупации Крыма".

Также Василий Богдан считает важным более широко привлекать к данному вопросу Меджелис крымскотатарского народа. По его мнению, это будет иметь мощное влияние на исламский мир, на тюркоязычные народы. И способствует реализации тех декларативных решений, которые будут поддержаны в рамках Крымской платформы.

Напомним, что в МИД России выступили против Крымской платформы, назвав её "шабашем".



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