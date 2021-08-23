Крымская платформа: о чем говорит присутствие одних стран и отсутствие других на саммите

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Ольга Чародий
Сегодня, 23 августа, в Киеве стартовал саммит Крымской платформы. О чем говорит присутствие одних стран (и именно в таком представительстве) и отсутствие других? Почему этот саммит так важен? Как сделать, чтобы он имел правильное продолжение?
Крымская платформа - фото из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте
будущего Илия Куса считает, что саммит Крымской платформы имеет важное значение
с точки зрения политического символизма и как мощное дипломатическое
мероприятие.
На саммит прибыло 45 делегаций. На уровне президентов
представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова,
Словения, Финляндия; на уровне премьер-министров Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция; на уровне
глав парламентов – Швейцария и Чехия; Германию представляет министр экономики и
энергетики Петер Альтмайер, США – президентская делегация во главе с министром
энергетики Дженнифер Грэнхолм; 13 государств представлены на уровне министров
иностранных дел – Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия,
Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная
Македония; министрами обороны представлены Великобритания и Португалия; от
Норвегии – госсекретарь министерства иностранных дел. Семь государств (Новая
Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Исландия и Греция)
представлены на уровне послов. Также прибыли президент Европейского совета
Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, замгенсека НАТО,
генсек Совета Европы.
Илия Куса считает, что участие именно этих стран говорит о
том, что саммит будет такой себе встречей единомышленников, клуба государств,
которые с 2014 года занимают приблизительно одинаковую позицию по Крыму, и у
которых существенных разногласий нет.
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан
уверен, что возвращение в повестку дня внешнеполитической деятельности Украины
вопросов деоккупции Крыма в таком формате – очень правильный шаг.
Василий Богдан акцентирует, что Крымская платформа позволит и
наращивать усилия в международной юридически-правовой плоскости касательно
освобождения Крыма от российской оккупации.
Также Василий Богдан считает важным более широко привлекать к данному вопросу Меджелис крымскотатарского народа. По его мнению, это будет иметь мощное влияние на исламский мир, на тюркоязычные народы. И способствует реализации тех декларативных решений, которые будут поддержаны в рамках Крымской платформы.
Напомним, что в МИД России выступили против Крымской платформы, назвав её "шабашем".
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