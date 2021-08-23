Сегодня состоится саммит Крымской платформы: подробности мероприятия

В Киеве сегодня стартует саммит Крымской платформы. Об этом информирует РБК-Украина.

Крымская платформа, фото 24 Канал

На встрече будут присутствовать главы государств, руководства международных организаций, правительств и парламентов.

Мероприятие пройдет в конференц-центре "Парковый".

Целью проведения Крымской платформы является актуализация темы возвращения Крыма в состав Украины.

"По замыслу Киева, данная платформа будет действовать до того момента, пока территорию Крыма не вернут в состав Украины. Также, ожидается принятие итогового документа — хартии или декларации" — пишет агентство.

В этом году темами мероприятия будут преодоления экономических и экологических последствий оккупации. ужесточение санкций против России, безопасность в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, а также, защита прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымско-татарского народа и консолидация международной политики непризнания любого изменения статуса Крыма.

В официальной части выступят президент Украины, премьер-министр, глава Верховной Рады, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа и представитель экспертной сети Крымской платформы.

На мероприятии будут присутствовать президент Латвии Эгилс Левитс, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Шарль Мишель, президентка Словакии Зузана Чапутова, генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Добавим, что своё участие подтвердили Британия, Латвия, Канада, Эстония, Литва, Молдова, Франция, Нидерланды и Турция.

Напомним, что в МИД России выступили против Крымской платформы, назвав её "шабашем".

Ранее, "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к саммиту.













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