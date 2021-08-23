Крымская платформа не прошла зря: Россию ждет порция новых санкций

Итоговая декларация саммита "Крымской платформы" включает в себя обязательство – ввести дополнительные санкции в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал Владимир Зеленский во время заключительного выступления на саммите "Крымской платформы", пишет "Украинская правда".

Саммит Крымской платформы Фото: сайт Офиса президента Украины

Саммит "Крымской платформы" все-таки не пройдет бесследно для России. Помимо осуждения агрессивной политики Москвы и призывов убрать свои войска из украинского Крыма в итоговой декларации саммита есть интересные пункты о новых санкциях против РФ. Они будут введены странами-участниками "Крымской платформы", если Кремль вновь предпримет агрессивные действия относительно Украины.

Владимир Зеленский отметил, что список подписантов декларации "Крымской платформы" не окончательный и все желающие страны, которые по тем или иным обстоятельствам не смогли сегодня присоединиться и поставить свои подписи под этим документом, смогут это сделать в любое время.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский назвал первый саммит "Крымской платформы" очень важной составляющей пути по деоккупации Крыма. Также глава государства заинтриговал, когда заявил, что итоговый саммит должен будет состояться в Ялте. Там же Москва и может также стать участником "Крымской платформы".

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Турция на саммите "Крымской платформы" назвала единственный способ добиться деоккупации Крыма и выведения воинского контингента из украинской территории. Позицию страны официально озвучил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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