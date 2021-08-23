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Турция назвала единственный способ деоккупировать украинский Крым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу единственным возможным способом деоккупации Крыма называет дипломатический путь

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, представляющий официальную Анкару на саммите "Крымской платформы", считает, что единственным возможным вариантом заставить Россию покинуть украинский полуостров – есть дипломатический. Как информирует издание "Комментарии", об этом Мевлют Чавушогл заявил во время своего выступления на саммите, пишет "Европейская правда".

Турция назвала единственный способ деоккупировать украинский Крым

Мевлют Чавушоглу Фото: aa.com.tr

Чавушоглу отметил, произошедшее в Крыму в 2014-м году показало, что международные институты оказались к этому не готовы. Даже в ООН не могли найти решение, как реагировать на происходящее. Турецкий дипломат считает, что на сегодняшний день есть только один приемлемый способ, как деоккупировать украинские территории – это мирный путь, дипломатический.

По словам Мевлюта Чавушоглу, саммит "Крымской платформы – важная составляющая большого процесса по возращении украинского Крыма обратно в Украину. Такая международная площадка нужна для того, чтобы государства, которые твердо стоят на том, что "Крым – это Украина" могли лучше координировать свои усилия, могли быть едины в действиях, которые должны поддерживать Украину. Турция в этом вопросе не меняет своих убеждений, поэтому, как и прежде высказывается за возобновление территориальной целостности Украины, включая аннексированный Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что без вмешательства международного сообщества, в одиночку Украине очень сложно добиться деоккупации Крыма. "Крымская платформа должна помочь Киеву скоординировать усилия всех цивилизованных стран, и, в конце концов, заставить Москву вывести свои войска из украинской территории.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/23/7126925/
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