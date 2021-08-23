Зеленский заявил, что завершающий саммит «Крымской платформы» состоится в Ялте

Президент Украины Владимир Зеленский зовет Россию не оставаться в стороне и присоединиться к площадке "Крымской платформы" для поиска способов деоккупации Крыма. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил во заключительного выступления на саммите "Крымской платформы", пишет "Украинская правда".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он внимательно проанализировал все события, которые происходили в России в связи с саммитом "Крымской платформы" в Киеве, обратил внимание на то, сколько заявлений было сделано, сколько высказываний первых лиц соседней страны прозвучало, поэтому пришел к выводу, что Россия также должна быть участником "Крымской платформы". Судя по активности в РФ относительно "Крымской платформы", то Москва может, при желании, может стать очередным членом этой площадки. Зеленский отметил, он готов адресовать в Кремль официальное приглашение присоединиться к "Крымской платформе" для того, чтобы проще было выработать пути деоккупации Крыма.

От себя Владимир Зеленский пообещал, что в декларации саммита, где осуждается оккупация Крыма, будет оставлено место специально для России, где может подписаться ее официальный представитель. Зеленский уверенно заявил, что, по всей видимости, подпись эту кто-то от России поставит на заключительном саммите, который состоится в Ялте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что в одиночку Украине не под силу вернуть оккупированный Крым обратно в Украину. Президент просит поддержки международного сообщества, чтобы заставить Кремль начать переговоры о возращении Киеву украденных территорий.

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