Кравчук заявил об экологической катастрофе на Донбассе из-за шахты, в которой устроили ядерный взрыв (Фото)

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Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сообщил об угрозе экологической катастрофы на оккупированном Донбассе из-за радиоактивной шахты в Енакиево. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании Совбеза ООН, сообщает официальная страница украинской делегации в ТКГ.
Экологическая катастрофа на Донбассе. Фото: Google
Он сообщил, что на Донбассе нарастает угроза экологической катастрофы из-за радиоактивной угрозы из угольных шахт. Первый президент заявил, что в Енакиево на шахте "Юнком" власти СССР устроили ядерный взрыв в 1979 году.
Кравчук сказал, что после ядерного взрыва в шахте образовалась радиоактивная пустота и нужно было постоянно откачивать воду, чтобы она не попадала в грунтовые воды.
Глава украинской делегации сообщил, что более трех лет назад оккупанты прекратили откачивать подземные воды, и радиация проникает в грунтовые воды, отравляя почву.
Кравчук сказал, что из-за российской военной агрессии представители организации МАГАТЭ не способны оценить ситуацию с радиоактивным загрязнением на оккупированных территориях, что несомненно вызывает обеспокоенность.
Справка: в сентябре 1979 года на шахте "Юный коммунар" произвели ядерный взрыв мощностью 0,2-0,3 килотонны в мирных целях. Сама шахта расположена в городе Юнокомунаровск рядом с Енакиево. Взрыв произвели на глубине 903 метров для уменьшения напряжения в горнорудном массиве для более безопасной добычи угля.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский заявил о срыве Россией режима прекращения огня на Донбассе.
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