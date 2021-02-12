У Разумкова точно будет отдельное от "слуг" политическое будущее – политолог

Язык
Coinspot 12.02.2021
BTC/USD
47391.06
ETH/USD
1763.75
LTC/USD
182.23
НБУ 12.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Рано или поздно
спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков решит развиваться как
самостоятельный политик. Об этом заявил
в материале "Комментариев" политолог Никита Трачук.
Дмитрий Разумков. Фото из открытых источников
Эксперт считает,
что пока конфликт между спикером ВР и Офисом президента не стал слишком явным,
не вышел в публичную плоскость, то "сбивать" Разумкова не будут.
По его словам, сейчас
Разумков просто остается на тех же позициях, с которыми Зеленский и "Слуга
народа" шли во власть в 2019 году. А вот Зеленский, считает политолог, всё
более явно смещается в своей политике вправо, приближаясь к риторике Порошенко.
Трачук уверен,
что у Разумкова точно будет отдельное от "слуг" политическое будущее,
возможно, собственный политический проект. Кроме того, он прогнозирует, что со временем
может развиться открытый конфликт между ОП и спикером Рады.
Напомним, отношения
Зеленского с Коломойским оказались на грани: политолог раскрыл детали.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости