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У Разумкова точно будет отдельное от "слуг" политическое будущее – политолог

Политолог спрогнозировал политическое будущее Разумкова

сегодня, 06:30
Автор:

Таисия Ерохина

Рано или поздно спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков решит развиваться как самостоятельный политик. Об этом заявил в материале "Комментариев" политолог Никита Трачук.

У Разумкова точно будет отдельное от "слуг" политическое будущее – политолог

Дмитрий Разумков. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что пока конфликт между спикером ВР и Офисом президента не стал слишком явным, не вышел в публичную плоскость, то "сбивать" Разумкова не будут.

"Разумков и ОП выглядят как заклятые друзья. Не явные враги, но явно — отношения прохладные. И всё же уровень кризиса в команде не дошел до того момента, когда начнет грызня именно с Разумковым", — говорит Трачук.

По его словам, сейчас Разумков просто остается на тех же позициях, с которыми Зеленский и "Слуга народа" шли во власть в 2019 году. А вот Зеленский, считает политолог, всё более явно смещается в своей политике вправо, приближаясь к риторике Порошенко.

"Разумков же остается таким, каким был сам Зеленский два года назад. Почему те же рейтинги ОПЗЖ растут? Потому что они просто стоят на своих позициях. Постоянно. Не меняют их. Так и Разумков", — заявил эксперт.

Трачук уверен, что у Разумкова точно будет отдельное от "слуг" политическое будущее, возможно, собственный политический проект. Кроме того, он прогнозирует, что со временем может развиться открытый конфликт между ОП и спикером Рады.

"Пока до этого не дошло, Разумкова могут попытаться сбить на взлете (уже ходят разговоры, что его могут сместить с поста председателя ВР). Сил у него пока мало, есть лишь небольшая группа депутатов. Впрочем, не исключаю и вариант, что ОП и Разумков договорятся не открывать "боевых действий". И всё же рано или поздно он решит развиваться как самостоятельный политик", — прогнозирует политолог.

Напомним, отношения Зеленского с Коломойским оказались на грани: политолог раскрыл детали.


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