logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.03.2021

BTC/USD

58775.48

ETH/USD

1819.16

LTC/USD

204.30

НБУ 19.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.20

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук заявил, что Путин подпишет мирный план по Донбассу
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук заявил, что Путин подпишет мирный план по Донбассу

Украина начинает действовать решительно

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук высказал уверенность в том, что глава Кремля Владимир Путин подпишет план мирного урегулирования войны на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

Кравчук заявил, что Путин подпишет мирный план по Донбассу

Фото: РБК

По словам Кравчука, мирный план по урегулированию военного конфликта на Донбассе будет одним из тех шагов, которые улучшат и конкретизируют усилия для решения ситуации. Он отметил, что о конкретике можно будет говорить, когда план подпишет российский президент Владимир Путин.

Кравчук отметил, что у главы Кремля не будет оснований для возражения мирному плану. Первый президент сказал, что оснований ветировать мирный план у Путина нет. Он отметил, что план является привязкой к конкретным датам, решениям и ответственности за них.

Глава украинской делегации подчеркнул, что мирный план станет одним из тех шагов, которые помогут улучшить и конкретизировать усилия нашей страны для того, чтобы решить вопрос войны на Донбассе. 

Кравчук отметил, что Украина будет предпринимать более решительные действия в том случае, если Россия будет искусственно использовать данную инициативу в своих целях.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько политических партий работает в Украине.

Читайте также, как Кравчук прокомментировал слова Байдена о том, что Путин – убийца.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cl-Pmqsfpos
Теги:
comments

Обусуждения

Лапти Вверх

сегодня, 13:47

Все верно.Как раз нацистская нечисть и осела на оккупированных территориях. Со своим "говяжьим языком" пытаются всех загнать в "русский мир" с лаптями, бражкой, балалайкой. Но не тут-то было... Обделались по самые помидоры... :)

Лапти Вверх

сегодня, 13:41

Только железобетонный забор высотой в 5 метров и толщиной в 3 метра поможет в этом случае.

Алекс

сегодня, 13:30

Брат, ты свою мокшандию в начале очисть от фашизма, а потом про другие страны рассказывай. В Украине можно выйти на протест и тебе менты палку в очко не засунут. А в мокшандии вы даже дома с палкой в жопе сидите.

Брат

сегодня, 13:23

Черное-это белое,ложь-это правда и т.д..Оруэлл оказываеться в своем "1984" описывал не только бриттию,но и юкрейну.Влажные мечты старого политикана.Есть Минские соглашения и нечего крутиться,как жареный карась на горячей сковороде,а выполнять их последовательно.Альтернатива-очистка юкрейны от нацистской нечисти,как от тараканов.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ