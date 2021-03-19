Кравчук заявил, что Путин подпишет мирный план по Донбассу

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Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук высказал уверенность в том, что глава Кремля Владимир Путин подпишет план мирного урегулирования войны на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".
Фото: РБК
По словам Кравчука, мирный план по урегулированию военного конфликта на Донбассе будет одним из тех шагов, которые улучшат и конкретизируют усилия для решения ситуации. Он отметил, что о конкретике можно будет говорить, когда план подпишет российский президент Владимир Путин.
Кравчук отметил, что у главы Кремля не будет оснований для возражения мирному плану. Первый президент сказал, что оснований ветировать мирный план у Путина нет. Он отметил, что план является привязкой к конкретным датам, решениям и ответственности за них.
Глава украинской делегации подчеркнул, что мирный план станет одним из тех шагов, которые помогут улучшить и конкретизировать усилия нашей страны для того, чтобы решить вопрос войны на Донбассе.
Кравчук отметил, что Украина будет предпринимать более решительные действия в том случае, если Россия будет искусственно использовать данную инициативу в своих целях.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину.
Ранее "Комментарии" сообщали, сколько политических партий работает в Украине.
Читайте также, как Кравчук прокомментировал слова Байдена о том, что Путин – убийца.
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Новости
Лапти Вверх
сегодня, 13:47
Все верно.Как раз нацистская нечисть и осела на оккупированных территориях. Со своим "говяжьим языком" пытаются всех загнать в "русский мир" с лаптями, бражкой, балалайкой. Но не тут-то было... Обделались по самые помидоры... :)
Лапти Вверх
сегодня, 13:41
Только железобетонный забор высотой в 5 метров и толщиной в 3 метра поможет в этом случае.
Алекс
сегодня, 13:30
Брат, ты свою мокшандию в начале очисть от фашизма, а потом про другие страны рассказывай. В Украине можно выйти на протест и тебе менты палку в очко не засунут. А в мокшандии вы даже дома с палкой в жопе сидите.
Брат
сегодня, 13:23
Черное-это белое,ложь-это правда и т.д..Оруэлл оказываеться в своем "1984" описывал не только бриттию,но и юкрейну.Влажные мечты старого политикана.Есть Минские соглашения и нечего крутиться,как жареный карась на горячей сковороде,а выполнять их последовательно.Альтернатива-очистка юкрейны от нацистской нечисти,как от тараканов.