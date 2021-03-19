Кравчук заявил, что Путин подпишет мирный план по Донбассу

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук высказал уверенность в том, что глава Кремля Владимир Путин подпишет план мирного урегулирования войны на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

Фото: РБК

По словам Кравчука, мирный план по урегулированию военного конфликта на Донбассе будет одним из тех шагов, которые улучшат и конкретизируют усилия для решения ситуации. Он отметил, что о конкретике можно будет говорить, когда план подпишет российский президент Владимир Путин.

Кравчук отметил, что у главы Кремля не будет оснований для возражения мирному плану. Первый президент сказал, что оснований ветировать мирный план у Путина нет. Он отметил, что план является привязкой к конкретным датам, решениям и ответственности за них.

Глава украинской делегации подчеркнул, что мирный план станет одним из тех шагов, которые помогут улучшить и конкретизировать усилия нашей страны для того, чтобы решить вопрос войны на Донбассе.

Кравчук отметил, что Украина будет предпринимать более решительные действия в том случае, если Россия будет искусственно использовать данную инициативу в своих целях.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину.

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