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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук прокомментировал заяву Байдена о Путине-убийце
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Кравчук прокомментировал заяву Байдена о Путине-убийце

По мнению политика, Байден четко видит, что Путин сделал с Донбассом

сегодня, 17:02
Автор:

Вечканова Елена

Заявление Джо Байдена о том, что Владимир Путин является убийцей, может спровоцировать обострение международных отношений. Такое мнение и собственную оценку словам американского президента высказал руководитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук, сообщает "Украина 24".

Кравчук прокомментировал заяву Байдена о Путине-убийце

Кравчук солидарен с Байденом насчет Путина. Фото: ZN.UA

Политик подчеркивает, что, несмотря на жесткость, риторика Байдена — абсолютно правильная, ведь в убийстве более 13 тысяч украинских солдат на Донбассе виновато российское правительство. Именно Путин и другие представители Кремля, считает Кравчук, подстегивают жителей ОРДЛО и финансирует российских военных, которые там находятся.

"Эту войну развязала Россия, и не без участия Путина — я не могу сказать, что Кремль и его руководство, и сам Путин не убивают украинцев", — во время прямого эфира заявил экс-президент Украины.

Также Леонид Кравчук напомнил, что за происходящим на Донбассе наблюдают не только в нашей стране, а и во всем мире. Поэтому совершенно неудивительными являются слова Джо Байдена об убийце-Путине. По мнению Кравчука, это заявление подкреплено реальными фактами происходящего на Востоке Украины.

Напомним, что подорвавшие Сеть слова о Владимире Путина президент Штатов Джозеф Байден произнес во время общения с журналистом телеканала ABC News. Какой глубинный смысл и новую трактовку в этих словах отыскали представители российских СМИ, можно подробней узнать в публикации на портале "Комментарии".

Также журналисты предлагают узнать, что о заявлении Байдена думает сам Путин. По его утверждениях, Джозеф Байден таким образом лишь пытается переложить ответственность за проступки на плечи других, в том числе и самого Путина. Небольшой спойлер — реагируя на произошедшее, президент России вспомнил известный детский стишок об обидчиках.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vmire-news/8653-nelzya-skazat-chto-putin-ne-ubivaet-ukraincev-kravchuk-soglasilsya-so-slovami-baydena
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