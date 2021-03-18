Кравчук прокомментировал заяву Байдена о Путине-убийце

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Вечканова Елена
Заявление Джо
Байдена о том, что Владимир Путин является убийцей, может спровоцировать
обострение международных отношений. Такое мнение и собственную оценку словам
американского президента высказал руководитель украинской делегации в ТКГ по
вопросам Донбасса Леонид Кравчук, сообщает "Украина 24".
Кравчук солидарен с Байденом насчет Путина. Фото: ZN.UA
Политик подчеркивает,
что, несмотря на жесткость, риторика Байдена — абсолютно правильная, ведь в убийстве более 13 тысяч
украинских солдат на Донбассе виновато российское правительство. Именно Путин и
другие представители Кремля, считает Кравчук, подстегивают жителей ОРДЛО и
финансирует российских военных, которые там находятся.
Также Леонид
Кравчук напомнил, что за происходящим на Донбассе наблюдают не только в нашей
стране, а и во всем мире. Поэтому совершенно неудивительными являются слова Джо
Байдена об убийце-Путине. По мнению Кравчука, это заявление подкреплено
реальными фактами происходящего на Востоке Украины.
Напомним, что подорвавшие
Сеть слова о Владимире Путина президент Штатов Джозеф Байден произнес во время
общения с журналистом телеканала ABC News. Какой глубинный смысл и новую
трактовку в этих словах отыскали представители российских СМИ, можно подробней узнать в публикации на портале "Комментарии".
Также журналисты
предлагают узнать, что о заявлении Байдена думает сам Путин. По его утверждениях,
Джозеф Байден таким образом лишь пытается переложить ответственность за
проступки на плечи других, в том числе и самого Путина. Небольшой спойлер — реагируя
на произошедшее, президент России вспомнил известный детский стишок об
обидчиках.
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