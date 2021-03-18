Кравчук прокомментировал заяву Байдена о Путине-убийце

Заявление Джо Байдена о том, что Владимир Путин является убийцей, может спровоцировать обострение международных отношений. Такое мнение и собственную оценку словам американского президента высказал руководитель украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук, сообщает "Украина 24".



Кравчук солидарен с Байденом насчет Путина. Фото: ZN.UA

Политик подчеркивает, что, несмотря на жесткость, риторика Байдена — абсолютно правильная, ведь в убийстве более 13 тысяч украинских солдат на Донбассе виновато российское правительство. Именно Путин и другие представители Кремля, считает Кравчук, подстегивают жителей ОРДЛО и финансирует российских военных, которые там находятся.

"Эту войну развязала Россия, и не без участия Путина — я не могу сказать, что Кремль и его руководство, и сам Путин не убивают украинцев", — во время прямого эфира заявил экс-президент Украины.

Также Леонид Кравчук напомнил, что за происходящим на Донбассе наблюдают не только в нашей стране, а и во всем мире. Поэтому совершенно неудивительными являются слова Джо Байдена об убийце-Путине. По мнению Кравчука, это заявление подкреплено реальными фактами происходящего на Востоке Украины.

Напомним, что подорвавшие Сеть слова о Владимире Путина президент Штатов Джозеф Байден произнес во время общения с журналистом телеканала ABC News. Какой глубинный смысл и новую трактовку в этих словах отыскали представители российских СМИ, можно подробней узнать в публикации на портале "Комментарии".

Также журналисты предлагают узнать, что о заявлении Байдена думает сам Путин. По его утверждениях, Джозеф Байден таким образом лишь пытается переложить ответственность за проступки на плечи других, в том числе и самого Путина. Небольшой спойлер — реагируя на произошедшее, президент России вспомнил известный детский стишок об обидчиках.

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