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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук выпал из переговорного процесса до декабря, вместо него будет Резников
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Кравчук выпал из переговорного процесса до декабря, вместо него будет Резников

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не будет принимать участия в заседаниях ТКГ до декабря по состоянию здоровья

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей

Как минимум до декабря первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не будет возвращаться к исполнению своих обязанностей в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Кравчук выпал из переговорного процесса до декабря, вместо него будет Резников

Леонид Кравчук Фото: hromadske.ua

Он отметил, что по его информации первый президент Украины находится в тяжёлом периоде реабилитация и перенесенная операция даёт о себе знать. Леониду Кравчуку на сегодня 87 лет и нужно какое-то время, чтобы восстановиться после перенесенной операции. Пока что исполнять обязанности Кравчука в ТКГ будет вице-премьер Алексей Резников. Арестович добавил, на данный момент сложно делать какие-то прогнозы, но по предварительным данным так будет продолжаться до ноября-декабря этого года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Арестович приоткрыл карты, рассказав, какая страна может предоставить свою переговорную площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эксперт предполагает, что среди вероятных вариантов могут находиться Швейцария или Австрия, но возвращаться обратно в Минск, после случившего с Беларусью, украинская сторона нее планирует. Арестович также допустил, что если не будет найдено решение по новой стране для переговоров, то не исключен вариант проведения переговоров в формате видеоконференции.

Также читайте на "Комментариях" — Алексей Арестович призвал власть исправить фатальную ошибку.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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