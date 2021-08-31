Кравчук выпал из переговорного процесса до декабря, вместо него будет Резников

Как минимум до декабря первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не будет возвращаться к исполнению своих обязанностей в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Леонид Кравчук Фото: hromadske.ua

Он отметил, что по его информации первый президент Украины находится в тяжёлом периоде реабилитация и перенесенная операция даёт о себе знать. Леониду Кравчуку на сегодня 87 лет и нужно какое-то время, чтобы восстановиться после перенесенной операции. Пока что исполнять обязанности Кравчука в ТКГ будет вице-премьер Алексей Резников. Арестович добавил, на данный момент сложно делать какие-то прогнозы, но по предварительным данным так будет продолжаться до ноября-декабря этого года.

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