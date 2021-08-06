«Эти люди не понимают, до какой степени они сумасшедшие»: Арестович призвал власть исправить фатальную ошибку

Cпикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович считает, что наступление на русскую культуру со стороны действующей украинской власти – это ложный шаг и ошибка, которую нужно оперативно исправлять. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение внештатный советник главы Офиса президента высказал в эфире телеканала "Наш".

Алексей Арестович - Фейсбук Алексея Арестовича

По мнению Алексея Арестовича, такие понятия как культура и спорт не должны быть замешаны в политике. Поэтому власть делает неправильные вещи, когда соглашается с тем, что нужно отказаться от просмотра русскоязычных фильмов, что нужно запрещать русскую культуру, ссылаясь на то, что актёр того или иного фильма или автор того или иного произведения выступает в поддержку президента России Путина. Это на самом деле ни к чему хорошему не приведёт.

Алексей Арестович подчеркнул, что таким способом невозможно противостоять путинскому режиму. Если отказаться от прослушивания композиций Сергея Рахманинова или пойти на изгнание писателя Федора Достоевского, то таким способом невозможно победить путинский режим, нанести вред врагу. Арестович отметил, что, выстраивая таким образом политику власть допускает фатальную ошибку, которую еще есть время исправить и кардинально поменять вектор государственной политики.

"Эти люди не понимают, до какой степени они сумасшедшие, до какой степени они вне реальности", – возмутился эксперт.

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