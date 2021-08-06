logo
Русский Українська

BTC/USD

41406.96

ETH/USD

2799.78

LTC/USD

146.08

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика «Эти люди не понимают, до какой степени они сумасшедшие»: Арестович призвал власть исправить фатальную ошибку
commentss НОВОСТИ Все новости

«Эти люди не понимают, до какой степени они сумасшедшие»: Арестович призвал власть исправить фатальную ошибку

Алексей Арестович назвал ошибкой власти Зеленского борьбу с российской культурой

сегодня, 17:30
Автор:

Кравцев Сергей

Cпикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович считает, что наступление на русскую культуру со стороны действующей украинской власти – это ложный шаг и ошибка, которую нужно оперативно исправлять. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение внештатный советник главы Офиса президента высказал в эфире телеканала "Наш".

«Эти люди не понимают, до какой степени они сумасшедшие»: Арестович призвал власть исправить фатальную ошибку

Алексей Арестович - Фейсбук Алексея Арестовича

По мнению Алексея Арестовича, такие понятия как культура и спорт не должны быть замешаны в политике. Поэтому власть делает неправильные вещи, когда соглашается с тем, что нужно отказаться от просмотра русскоязычных фильмов, что нужно запрещать русскую культуру, ссылаясь на то, что актёр того или иного фильма или автор того или иного произведения выступает в поддержку президента России Путина. Это на самом деле ни к чему хорошему не приведёт.

Алексей Арестович подчеркнул, что таким способом невозможно противостоять путинскому режиму. Если отказаться от прослушивания композиций Сергея Рахманинова или пойти на изгнание писателя Федора Достоевского, то таким способом невозможно победить путинский режим, нанести вред врагу. Арестович отметил, что, выстраивая таким образом политику власть допускает фатальную ошибку, которую еще есть время исправить и кардинально поменять вектор государственной политики.

"Эти люди не понимают, до какой степени они сумасшедшие, до какой степени они вне реальности", – возмутился эксперт.

Читайте также мнение Алексея Арестовича на портале "Комментарии" — почему президенту РФ Владимиру Путину невыгодна встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sfPVF0eJpoo&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ