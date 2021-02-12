Кравчук в интервью российским СМИ рассказал о своем отношении к Зеленскому

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук дал интервью российским журналистам и рассказал о своем отношении к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал изданию "Лента.ру".

Фото: Google

Кравчук назвал Зеленского настоящим человеком и сказал, что тот имеет искреннее желание закончить войну на Донбассе. В то же время он сказал, что не занимается обожествлением Зеленского, как и всех предыдущих украинских президентов.

Первый президент отметил то Зеленский не хочет смертей украинцев, разрушения жизней людей и инфраструктуры. Кравчук сказал, что все украинцы хотят, чтобы на нашей земле перестала литься кровь.

Также Кравчук заявил, что обвинения России в том, что Зеленский не выполняет Минские соглашения, являются ложью. Он сказал, что все разногласия возникают из-за последовательности выполнения пунктов "Минска" и отсутствия у представителей России желания идти на компромиссы.

Глава украинской делегации в ТКГ сказал, что нашего президента специально обвиняют в невыполнении договоренностей в Минске, чтобы потом аппелировать к тому, что их одобрил Совет Безопасности ООН.

Кравчук сказал, что необходимо помнить, что в ООН одобрили все Минские соглашения, а не только их 9 пункт. Он сказал, что готов идти к истине через дискуссии, однако не стоит заниматься манипуляциями, так как обман не может решить проблему.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ в июле 2020 года. Он сменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, каким будет политическое будущее Разумкова.

Читайте также о том, кто может стать новым премьер-министром Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!