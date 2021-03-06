Кравчук сделал жесткое заявление про Россию: "Готовы набить морду"

Язык
Coinspot 06.03.2021
BTC/USD
48731.67
ETH/USD
1583.10
LTC/USD
182.16
НБУ 06.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.40
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сделал жесткое заявление по поводу войны на Донбассе и России, а также сказал, что мы готовы "набить морду" любому, кто придет к нам без приглашения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Фото: Google
По его словам, Украина готова дать отпор в случае масштабной российской агрессии на Донбассе. Он отметил, что в Кремле заявляют о пересечении красных линий, хотя сами их пересекали. Кравчук сказал, что Украина сегодня не та, которая была 7 лет назад и готова "набить морду" любому, кто лезет к нам без приглашения.
Глава украинской делегации сказал, что россияне регулярно меняют риторику по вопросу войны на Донбассе, а Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков или Борис Грызлов говорят разные вещи. Кравчук подчеркнул, что никто не просит Россию в чем то помогать, а наоборот посылает её к чертовой матери.
Он заявил, что Россия неадекватна в оценках и может сама запутаться в своих хитростях и интригах в переговорном процессе.
Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях в марте 2021 года и полную демилитаризацию региона.
С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.
Ранее "Комментарии"сообщали о том, кто может заменить главу ОП Ермака.
Читайте также о заявлении Офиса президента после санкций США против Коломойского.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости