Кравчук сделал жесткое заявление про Россию: "Готовы набить морду"

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сделал жесткое заявление по поводу войны на Донбассе и России, а также сказал, что мы готовы "набить морду" любому, кто придет к нам без приглашения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, Украина готова дать отпор в случае масштабной российской агрессии на Донбассе. Он отметил, что в Кремле заявляют о пересечении красных линий, хотя сами их пересекали. Кравчук сказал, что Украина сегодня не та, которая была 7 лет назад и готова "набить морду" любому, кто лезет к нам без приглашения.

Глава украинской делегации сказал, что россияне регулярно меняют риторику по вопросу войны на Донбассе, а Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков или Борис Грызлов говорят разные вещи. Кравчук подчеркнул, что никто не просит Россию в чем то помогать, а наоборот посылает её к чертовой матери.

Он заявил, что Россия неадекватна в оценках и может сама запутаться в своих хитростях и интригах в переговорном процессе.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях в марте 2021 года и полную демилитаризацию региона.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

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