logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.02.2021

BTC/USD

48009.62

ETH/USD

1805.81

LTC/USD

210.38

НБУ 15.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук сделал жесткое заявление по Донбассу: "Убивают"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук сделал жесткое заявление по Донбассу: "Убивают"

Должен быть ответ

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сделал жесткое заявление насчет войны на Донбассе. Он считает, что наша сторона должна симметрично отвечать на обстрелы со стороны террористов. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Кравчук сделал жесткое заявление по Донбассу: "Убивают"

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, Украина должна жестко отвечать на каждое нарушение режима прекращения огня со стороны войск РФ и боевиков. Он сказал, что на Донбассе стреляют и убивают. Поэтому украинская сторона не может притворяться, что якобы мы придерживаемся перемирия, когда по нашим военным стреляют боевики.

Он сказал, что на каждый выстрел должен быть аналогичный ответ со стороны ВСУ. Первый президент также сказал, что враги Украины, которые ездят в Москву для того, чтобы договариваться с Путиным о том, чтобы помешать Украине стать независимым государством должны отвечать по закону перед украинским народом.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он внес на рассмотрение ТКГ план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и выведение всех вооруженных формирований с оккупированных территорий.

Предшественником Кравчука на посту главы украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который возглавлял её дважды с 2015 по 2018 и с 2019 по 2020 годы. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России заявили о возможном признании и присоединении "ЛНР-ДНР".

Читайте также заявление Кравчука об одной из его главных ошибок


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/723493.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ