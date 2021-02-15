Кравчук сделал жесткое заявление по Донбассу: "Убивают"

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук сделал жесткое заявление насчет войны на Донбассе. Он считает, что наша сторона должна симметрично отвечать на обстрелы со стороны террористов. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, Украина должна жестко отвечать на каждое нарушение режима прекращения огня со стороны войск РФ и боевиков. Он сказал, что на Донбассе стреляют и убивают. Поэтому украинская сторона не может притворяться, что якобы мы придерживаемся перемирия, когда по нашим военным стреляют боевики.

Он сказал, что на каждый выстрел должен быть аналогичный ответ со стороны ВСУ. Первый президент также сказал, что враги Украины, которые ездят в Москву для того, чтобы договариваться с Путиным о том, чтобы помешать Украине стать независимым государством должны отвечать по закону перед украинским народом.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он внес на рассмотрение ТКГ план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и выведение всех вооруженных формирований с оккупированных территорий.

Предшественником Кравчука на посту главы украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который возглавлял её дважды с 2015 по 2018 и с 2019 по 2020 годы.

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