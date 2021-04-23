Кравчук рассказал, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным в Москве

Украинское общество с интересом ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие строят догадки, где именно они могут состояться. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Информацию передает издание "Левый берег".



Кравчук против поездки Зеленского в Москву. Фото: РИА Новости

Такой стала реакция Кравчука на недавнее "приглашение" Зеленскому, прозвучавшее от Владимира Путина. Якобы, если хотите наладить дипломатические отношения между странами, милости просим в Россию.

Кравчук считает, что вопрос войны на Донбассе ни в коем случае не будет обсуждаться в Москве. Вместе с этим политик считает, что в случае необходимости подобные двухсторонние переговоры можно организовать на территории любой другой страны, которая выступит "нейтральной стороной".

Среди стран, которые бы подошли для диалога Украины и России в лице глав государств, Кравчук назвал Швейцарию и Финляндию. Также политик не исключает и любые другие варианты.

Добавим, что, по словам Кравчука, сам бы он тоже не поехал в Москву, к примеру, договариваться с главой российской делегации в ТКГ Борисом Грызловым.

Россия является агрессором, подчеркнул Леонид Кравчук. Поэтому представителям украинского правительства не пристало ездить в Кремль.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.

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