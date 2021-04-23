logo
Русский Українська

BTC/USD

49807.13

ETH/USD

2293.41

LTC/USD

235.46

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук рассказал, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук рассказал, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным в Москве

Первый украинский президент считает невозможной поездку Владимира Зеленского в Россию

сегодня, 13:35
Автор:

Вечканова Елена

Украинское общество с интересом ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними переговорами украинского и российского президента. Многие строят догадки, где именно они могут состояться. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Информацию передает издание "Левый берег".

Кравчук рассказал, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным в Москве

Кравчук против поездки Зеленского в Москву. Фото: РИА Новости

Такой стала реакция Кравчука на недавнее "приглашение" Зеленскому, прозвучавшее от Владимира Путина. Якобы, если хотите наладить дипломатические отношения между странами, милости просим в Россию.

Кравчук считает, что вопрос войны на Донбассе ни в коем случае не будет обсуждаться в Москве. Вместе с этим политик считает, что в случае необходимости подобные двухсторонние переговоры можно организовать на территории любой другой страны, которая выступит "нейтральной стороной".

Среди стран, которые бы подошли для диалога Украины и России в лице глав государств, Кравчук назвал Швейцарию и Финляндию. Также политик не исключает и любые другие варианты.

Добавим, что, по словам Кравчука, сам бы он тоже не поехал в Москву, к примеру, договариваться с главой российской делегации в ТКГ Борисом Грызловым.

Россия является агрессором, подчеркнул Леонид Кравчук. Поэтому представителям украинского правительства не пристало ездить в Кремль.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, кто может стать посредником в диалоге между главами украинского и российского государств.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lb.ua/news/2021/04/23/483128_kravchuk_viklyuchiv_poizdku.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ