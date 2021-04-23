Кравчук рассказал, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным в Москве

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Вечканова Елена
Украинское
общество с интересом ожидает, чем закончится история с вероятными двусторонними
переговорами украинского и российского президента. Многие строят догадки, где
именно они могут состояться. По словам руководителя отечественной делегации в
ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, в Москве встречи точно не случится. Информацию передает издание "Левый берег".
Кравчук против поездки Зеленского в Москву. Фото: РИА Новости
Такой стала
реакция Кравчука на недавнее "приглашение" Зеленскому, прозвучавшее от Владимира Путина. Якобы, если хотите наладить дипломатические отношения между
странами, милости просим в Россию.
Кравчук считает,
что вопрос войны на Донбассе ни в коем случае не будет обсуждаться в Москве. Вместе
с этим политик считает, что в случае необходимости подобные двухсторонние
переговоры можно организовать на территории любой другой страны, которая
выступит "нейтральной стороной".
Среди стран,
которые бы подошли для диалога Украины и России в лице глав государств, Кравчук
назвал Швейцарию и Финляндию. Также политик не исключает и любые другие
варианты.
Добавим, что, по
словам Кравчука, сам бы он тоже не поехал в Москву, к примеру, договариваться с
главой российской делегации в ТКГ Борисом Грызловым.
Россия является
агрессором, подчеркнул Леонид Кравчук. Поэтому представителям украинского
правительства не пристало ездить в Кремль.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что же о возможной встрече Зеленского с Путиным думают украинские эксперты. Специалисты считают, что "нормандский формат" российскому президенту больше не интересен. Подробности ищите в нашем материале.
Также на портале
вы можете прочесть о том, кто может стать посредником в диалоге между главами украинского и российского государств.
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