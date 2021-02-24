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Главная Новости Политика внутренняя политика Стало известно, кто отдал приказ расстреливать протестующих на Майдане
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Стало известно, кто отдал приказ расстреливать протестующих на Майдане

Луценко назвал фамилии

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, кто отдал приказ о массовых расстрелах протестующих на Евромайдане в феврале 2014 года. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале "Украина 24".

Стало известно, кто отдал приказ расстреливать протестующих на Майдане

Фото: Google

По его словам, непосредственные приказы о расстреле протестующих на Майдане отдавали тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.

Луценко отметил, что все приказы согласовывались с беглым президентом Виктором Януковичем. Он сказал, что следствием и экспертизой было установлено то, что Якименко дал старт так называемой "антитеррористической операции" на Майдане, а Захарченко запустил операцию под названием "Бумеранг".

После этого, по согласованию с Януковичем, были отданы приказы на то, чтобы стрелять в протестующих. Бывший Генпрокурор сказал, что все решения Януковича, Якименко и Захарченко находятся в одной цепочке с массовыми расстрелами майдановцев.

Также Луценко рассказал, что на данный момент все подозреваемые скрывался в Москве и осудить их можно только в заочном порядке. Он подчеркнул, что для приговора нужно принять необходимый закон, который даст возможность вынести решение суда без присутствия обвиняемых.

Справка: в конце ноября 2013 года в Украине начались массовые протесты из-за заявления президента Виктора Януковича о том, что Украина не будет подписывать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Протесты на Майдане Независимости продолжались до февраля 2014 года, когда с 18 по 20 февраля погибло более 100 человек. После этого президент Янукович сбежал из Украины в Россию.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Байдена готовят новые санкции против России.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8013-ukraina-menyaet-ritoriku-slovam-kravchuka-o-rossii-i-donbasse-dali-obyasnenie
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