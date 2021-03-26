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Кравчук рассказал об угрозе большой войны с Россией

От России можно ждать чего угодно

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что наша страна должна сохранять готовность к возможной масштабной военной агрессии со стороны России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на временно оккупированные территории. 

Кравчук рассказал об угрозе большой войны с Россией

Фото: Liga

По его словам, Украина должна быть готова ко всему. Он отметил, что в основном документе России о внешней политике есть пункт о том, что Украина остается в системе стратегических интересов РФ. Первый президент сказал, что россияне не видят Украину в качестве отдельной территории и независимой страны. 

Кравчук отметил, что в России воспринимают Украину в качестве какой-нибудь губернии, а поэтому со стороны РФ можно ожидать любых действий. Он сказал, что никто не может говорить о том, что эскалация конфликта не состоится, однако в случае масштабной военной агрессии России встретит жесткий отпор со стороны Украины. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".

Ранее "Комментарии"сообщали, почему Украина не вводит санкции против олигарха Игоря Коломойского.

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Источник: https://kanaldom.tv/uk/postavim-rossiyu-v-ramki-mezhdunarodnogo-prava-intervyu-s-leonidom-kravchukom/
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