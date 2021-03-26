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Кравчук рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского

Первый президент прокомментировал разговоры о дате встречи

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал возможный саммит в нормандском формате в будущем, где встретятся глава государства Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского

Фото: EPA

По его словам, пока не будет согласован новый план мирного урегулирования войны на Донбассе, даже не имеет смысла поднимать вопрос даты встречи лидеров нормандской четверки. Он отметил, что данный вопрос должен быть согласован на уровне политических советников. 

Кравчук заявил, что они должны договориться между собой и согласовать совместные шаги и план, который предложили Франция, Германия и Украина. Глава украинской делегации сказал, что россияне молчат, а поэтому говорить о встрече лидеров стран пока невозможно.

В то же время первый президент Украины сказал, что по предварительной информации, встреча лидеров стран нормандского формата запланирована на апрель 2021 года. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, может ли Украина ввести санкции против Коломойского.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua
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