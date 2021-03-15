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Кравчук рассказал о возможности полномасштабной войны с Россией

Россия не останавливается в своих аппетитах

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о возможностях полномасштабного военного конфликта с Россией после обострения на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук рассказал о возможности полномасштабной войны с Россией

Фото: Google

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну с Украиной, такая возможность существует в том случае, если страна-агрессор не убавит своих имперских аппетитов. Первый президент сказал, что Россия также может заблокировать процесс привлечения американских союзников к переговорам по Донбассу.

Он отметил, что уверен в необходимости участия американцев в переговорах с Россией из-за того, что вопрос войны на Донбассе является не только украинским или европейских вопросом, но и грозит полномасштабным конфликтом, если РФ не будет останавливаться в проводимой политике.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. 

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума", который не был признан Украиной и международным сообществом, президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к территории РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СНБО принял стратегию по возвращению Крыма.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8541-rossiya-po-prezhnemu-ne-hochet-mira-kravchuk-o-novom-plane-po-donbassu
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