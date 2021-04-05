Кравчук рассказал, как заставить Путина оставить Украину

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, как заставить Россию и ее лидера Владимира Путина оставить Украину и прекратить агрессию против нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Владимир Путин

По его словам, заставить Россию уйти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма может только давление со стороны стран мирового сообщества. Он подчеркнул, что двигаться вперед нет возможности, если нет понимания по ситуации с режимом прекращения огня.

Первый президент заявил, что в Европе поняли, с кем имеют дело, а Соединенные Штаты после прихода нового президента Джо Байдена также стали декларировать, что Украина не останется один на один с Россией. Он сказал, что при помощи совместных усилий с другими странами Украина сможет заставить Россию уйти.

Глава украинской делегации также отметил, что в Кремле не хотят мира на Донбассе, а вести диалог с Москвой очень тяжело из-за того, что там царит философия о том, что Украина – это подконтрольная им территория.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

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