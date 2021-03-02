Зеленский рассказал, каким путем можно достичь мира на Донбассе

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что Украина стремится достичь мира на Востоке дипломатическим путем. Президент также призвал Европейский союз не прекращать давление на Российскую Федерацию, сообщает "РБК-Украина".

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Владимир Зеленский подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Донбассе, возможно заручившись поддержкой со стороны международных партнеров:

"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", — сказал президент.

материале издания "Комментарии" также рассказывается, что в Чиновник считает, что россияне пытаются запугать украинцев, намекая на возможный повтор "нагорно-карабахского" сценария. Арестович напоминает, что в той войне военные РФ молниеносно оказались на чужой территории, лязгая оружием и демонстрируя силу. ведение российских "миротворцев" с оружием и включение оккупированных территорий Донеччины и Луганщины в состав федерации — такие шантажистские условия выдвигает Россия украинской стороне. О подобных фактах заявил член украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также стало известно, что должна сделать Украина, чтобы надавить на Российскую Федерацию и заставить её выполнять Минские соглашения. Об этом рассказал украинский дипломат и Президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.



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