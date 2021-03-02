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Зеленский рассказал, каким путем можно достичь мира на Донбассе

Президент призвал ЕС не прекращать давления на Россию

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных

Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что Украина стремится достичь мира на Востоке дипломатическим путем. Президент также призвал Европейский союз не прекращать давление на Российскую Федерацию, сообщает "РБК-Украина". 

Зеленский рассказал, каким путем можно достичь мира на Донбассе

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Владимир Зеленский подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Донбассе, возможно заручившись поддержкой со стороны международных партнеров: 

"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", — сказал президент. 
В материале издания "Комментарии" также рассказывается, что введение российских "миротворцев" с оружием и включение оккупированных территорий Донеччины и Луганщины в состав федерации — такие шантажистские условия выдвигает Россия украинской стороне. О подобных фактах заявил член украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Чиновник считает, что россияне пытаются запугать украинцев, намекая на возможный повтор "нагорно-карабахского" сценария. Арестович напоминает, что в той войне военные РФ молниеносно оказались на чужой территории, лязгая оружием и демонстрируя силу.

Также стало известно, что должна сделать Украина, чтобы надавить на Российскую Федерацию и заставить её выполнять Минские соглашения. Об этом рассказал украинский дипломат и Президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskiy-hochet-dobitsya-mira-donbasse-diplomaticheskim-1614691825.html
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