Зеленский рассказал, каким путем можно достичь мира на Донбассе

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Елизавета Черных
Глава государства Владимир Зеленский рассказал, что Украина стремится достичь мира на Востоке дипломатическим путем. Президент также призвал Европейский союз не прекращать давление на Российскую Федерацию, сообщает "РБК-Украина".
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Владимир Зеленский подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Донбассе, возможно заручившись поддержкой со стороны международных партнеров:
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