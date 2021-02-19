Кравчук рассказал, что нужно сделать для победы над Россией

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы одержать победу над Россией в войне на Донбассе и прекратить военный конфликт. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу".

Кравчук. Фото: Google

По его словам, если мы говорим о так называемом плане "Б", то он предусматривает тот факт, что все признают войну на Востоке Украины и будут рассматривать все вопросы через эту призму.

Первый президент отметил, что необходимо заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Он сказал, что каждый должен понимать тот факт, что мы страна в состоянии войны, которая борется с агрессором. Именно это и должно стать основой.

Кравчук напомнил, что Россия постоянно отрицает себя в качестве стороны конфликта и говорит, что Украина оккупировала саму себя. Он сказал, что для прекращения войны необходимо постоянно давить на Россию всеми возможными способами. В этом нашей стране должно помочь мировое сообщество. Только тогда Россия прекратит агрессию.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. Он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму, который был главой делегации дважды с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020.

На этой должности Кравчук предложил план совместных шагов для урегулирования конфликта, который предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную демилитаризацию оккупированных территорий.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук поставил России жесткое условие на переговорах в Минске.

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