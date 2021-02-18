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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук поставил жесткое условие России в переговорах по Донбассу
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Кравчук поставил жесткое условие России в переговорах по Донбассу

Украина ждет ответа России

сегодня, 16:30
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук поставил жесткое условие России по поводу переговоров по Донбассу. Об этом сообщили на официальной странице украинской делегации в соцсетях.

Кравчук поставил жесткое условие России в переговорах по Донбассу

Фото: скриншот

Сообщается, что во время переговоров в ТКГ Кравчук жестко напомнил России, что она является стороной конфликта на Донбассе, а также что россияне оккупировали Крым и часть Донбасса.

Он отметил, что любые переговоры и консультации по Донбассу будут продолжены Украиной только в том случае, если они принесут практическую и действенную пользу.

Первый президент также предложил с 24 февраля запустить автобус, который будет перевозить граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое"(его  открытие  блокируют россияне и боевики).

В украинской делегации сообщили, что наша сторона ждет официального ответа и реакции россиян. 

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который предусматривал проведение выборов на территории ОРДЛОУ в марте 2021 года и полу демилитаризацию региона.

Предшественником Кравчука на должности главы украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который возглавлял делегацию дважды с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. 

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская вооруженная агрессия против Украины. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

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Источник: https://t.me/UkrdelegationTCG/185
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