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У Зеленского назвали главные задачи по вопросу войны на Донбассе

Жители Донбасса понимают...

сегодня, 18:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе Президента Украины рассказали о том, какие первостепенные задачи ставит перед собой команда Владимира Зеленского по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказал советник главы ОП Андрей Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "РБК-Украина".

У Зеленского назвали главные задачи по вопросу войны на Донбассе

Фото: ОП

По словам Подоляка, главными задачами власти являются проведением выборов на Донбассе после передачи контроля над границе и прекращение транслирования российской пропаганды. 

Советник Ермака сказал, что жители Донбасса поняли, что "русский мир" является дырой с неконкретными условиями, падением уровня жизни и полной бесперспективностью.

Он сказал, что нужно провести выборы после передачи контроля над границей с Россией. Подоляк отметил, что избирательный процесс должен быть конкурентным и избавленным от влияния России.

Также он заявил, что если на Донбассе и в Крыму прекратится вещание российской пропаганды, то жители этих территорий быстро поймут, на чьей они стороне. Подоляк сказал, что на сегодняшний день в Украине большое пропагандистское влияние России.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Переговорный процесс по Донбассу идет до сих пор. Россия, несмотря на многочисленные доказательства её прямого участия в конфликте, не признает себя стороной военного конфликта. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Кравчук перешел на жесткую риторику по Донбассу. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-nazvali-dve-glavnye-zadachi-donbassu-1613640704.html
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