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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук рассказал, что может остановить агрессию России на Донбассе
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Кравчук рассказал, что может остановить агрессию России на Донбассе

Первый президент рассказал, что остановит обострение на Донбассе

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, что может остановить российскую агрессию на Донбассе и заставить страну-агрессора прекратить эскалацию конфликта. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук рассказал, что может остановить агрессию России на Донбассе

Фото: Google

По его словам, Россия прекратит обострение конфликта на Донбассе только тогда, когда против нее усилится давление со стороны международного сообщества. 

Он отметил, что против России должны работать санкции со стороны Европейского союза и США. Первый президент подчеркнул, пока объединенными усилиями мы не заставим Россию действовать по международным правилам цивилизованного мира, эскалация на Донбассе будет продолжаться.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали "Планом Кравчука". Он предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях в марте 2021 года и выведение всех войск с ОРДЛО.

До Кравчука главой украинской делегации дважды был второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте не признает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/online
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