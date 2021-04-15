Кравчук рассказал, что будет в случае нападения России

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что будет, если в Кремле решаться на полномасштабную военную агрессию против нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Леонид Кравчук

По его словам, наша страна занимает жесткую наступательную позицию на переговорах в ТКГ, а Россия делает все для того, чтобы заблокировать украинские инициативы. Он отметил, что сказал глава российской делегации в ТКГ Борису Грызлову о том, что Россия открыто угрожает Украине в последнее время.

При чем эти угрозы идут не только на уровне пропагандистов вроде Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, но и на уровне официальных представителей власти. Он отметил, что россияне могут угрожать и писать, что хотят, однако наша страна будет твердо защищать свои национальные интересы.

Кравчук подчеркнул, что если в Кремле придет идея напасть на Украину и устроить большую войну, то наша страна, Европа, США и весь мир объединятся против России, что будет для нее "последним гвоздем".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

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Источник: https://censor.net/ru/n3259810

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