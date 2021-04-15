Кравчук рассказал, что будет в случае нападения России

BTC/USD
62767.33
ETH/USD
2455.80
LTC/USD
273.19
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что будет, если в Кремле решаться на полномасштабную военную агрессию против нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
Леонид Кравчук
По его словам, наша страна занимает жесткую наступательную позицию на переговорах в ТКГ, а Россия делает все для того, чтобы заблокировать украинские инициативы. Он отметил, что сказал глава российской делегации в ТКГ Борису Грызлову о том, что Россия открыто угрожает Украине в последнее время.
При чем эти угрозы идут не только на уровне пропагандистов вроде Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, но и на уровне официальных представителей власти. Он отметил, что россияне могут угрожать и писать, что хотят, однако наша страна будет твердо защищать свои национальные интересы.
Кравчук подчеркнул, что если в Кремле придет идея напасть на Украину и устроить большую войну, то наша страна, Европа, США и весь мир объединятся против России, что будет для нее "последним гвоздем".
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.
Ранее "Комментарии" сообщали, зачем Владимиру Путину нужна встреча с Джо Байденом.
Читайте также о намерении Арестовича стать президентом Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости