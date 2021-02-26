Кравчук рассказал, что будет с войной на Донбассе и отношениями с Россией

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Гриниченко Дима
Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал обещания Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе, которые он давал во время президентской кампании. Об это Кравчук сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle".
Фото: 24 канал
По словам Кравчука, Владимир Зеленский был искренне убежден в том, что сможет добиться мира на Донбассе, однако позже увидел и окончательно понял, что это невозможно. Это был ответ на вопрос о том, как Зеленский выполняет обещание закончить войну.
Кравчук сказал, что во время прихода к власти Петра Порошенко он тоже считал, что сможет договориться с Россией о мире и закончит войну за несколько недель. Во время прихода Владимира Зеленского, он также считал, что дискуссия поможет достигнуть результата.
Первый президент сказал, что сегодня Зеленский увидел тот факт, что с Россией невозможно договориться и осознав это сказал, что необходимы документальные уточнения, о которых действующий президент говорил на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
Кравчук также сказал, что считает минские соглашения несовершенными, и заявил, что нужны концептуальные изменения в документах для того, чтобы добиться каких-либо успехов.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто будет президентом Украины после Владимира Зеленского.
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